HDP'den Ahmet Şık'ın istifasına ilişkin açıklama: Kendi takdiridir

HDP, partiden istifa ettiğini duyuran HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “Birlikte çalıştık, birlikte emek verdik. İstifa kararı kendi takdiridir” ifadeleri yer aldı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın HDP’den istifa etmesine ilişkin açıklama yayımladı.

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sayın Ahmet Şık ile Haziran 2018 seçimlerinden bu yana birlikte çalıştık, birlikte emek verdik. İstifa kararı kendi takdiridir. HDP üzerine düşen siyasal ve tarihsel sorumluluğun farkında olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir" denildi.

İstifasıyla ilgili açıklama yapan Ahmet Şık da, "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hâkim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim. 1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun" demişti.