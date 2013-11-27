Hülya Avşar: Ahmet Kaya o gece biraz sivrilik yaptı ama yanında olurdum

Ahmet Kaya tartışmasına Hülya Avşar katıldı. "Serdar Ortaç çıktı özür diledi. İnsanlar hata yapabilirler ama ben iyi ki o gece orada değildim mutlaka Ahmet Kaya'nın yanında yer alırdım.

1999’da Magazin Gazetecileri Derneği’nin gecesinde ödül alan Ahmet Kaya’yı protesto edenlerle ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Diyorlar ki ben o sırada tuvaletteydim ben o sırada dışarıdaydım ulan hepiniz oradaydınız" sözleriyle yeniden gündeme gelen Ahmet Kaya tartışması bitmiyor. Tartışmaya Hülya Avşar da dahil oldu.

Ahmet Kaya ile ilgili geçmişte yaşanan olaylarla ilgili olarak bazı ünlü isimlerin 'ben tuvaletteydim' dediğinin hatırlatılması üzerine Vatan gazetesinden Umut Ünver'in haberine göre Avşar, "Serdar Ortaç çıktı özür diledi. İnsanlar hata yapabilirler ama ben iyi ki o gece orada değildim mutlaka Ahmet Kaya'nın yanında yer alırdım. Masada yanında otururdum! Ayrımcılık olmasın anlamında. Ahmet'in yaptığı da o anda biraz sivrilikti ama Allah rahmet eylesin, çok da severdim ve hâlâ zevkle dinliyorum. Ama Serdar da defalarca özür diledi, bizimkiler de çok acımasız!" dedi.