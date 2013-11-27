T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hülya Avşar: Ahmet Kaya o gece biraz sivrilik yaptı ama yanında olurdum

1999’da Magazin Gazetecileri Derneği’nin Ahmet Kaya’yı protesto gecesinde mutlaka Ahmet Kaya'nın yanında yer alırdım

27 Kasım 2013 13:42

Ahmet Kaya tartışmasına  Hülya Avşar katıldı. "Serdar Ortaç çıktı özür diledi. İnsanlar hata yapabilirler ama ben iyi ki o gece orada değildim mutlaka Ahmet Kaya'nın yanında yer alırdım.

1999’da Magazin Gazetecileri Derneği’nin gecesinde ödül alan Ahmet Kaya’yı protesto edenlerle ilgili  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Diyorlar ki ben o sırada tuvaletteydim ben o sırada dışarıdaydım ulan hepiniz oradaydınız" sözleriyle yeniden gündeme gelen Ahmet Kaya tartışması bitmiyor. Tartışmaya Hülya Avşar da dahil oldu.

Ahmet Kaya ile ilgili geçmişte yaşanan olaylarla ilgili olarak bazı ünlü isimlerin 'ben tuvaletteydim' dediğinin hatırlatılması üzerine Vatan gazetesinden Umut Ünver'in haberine göre  Avşar, "Serdar Ortaç çıktı özür diledi. İnsanlar hata yapabilirler ama ben iyi ki o gece orada değildim mutlaka Ahmet Kaya'nın yanında yer alırdım. Masada yanında otururdum! Ayrımcılık olmasın anlamında. Ahmet'in yaptığı da o anda biraz sivrilikti ama Allah rahmet eylesin, çok da severdim ve hâlâ zevkle dinliyorum. Ama Serdar da defalarca özür diledi, bizimkiler de çok acımasız!" dedi.

 

ETİKETLER

ahmet kayahülya avşarbaşbakn erdoğanmagazin gazetecileri derneğiödültartışma

İlgili Haberler

Tatlıses'ten Ahmet Kaya isyanı

Tatlıses: El insaf ya! Ben adamım adam

'Ahmet Kaya Gezi'ye de giderdi, Diyarbakır'da da olurdu'

Gülten Kaya, CNN Türk ekranlarında yayınlanan 5N 1K programına katıldı

Serdar Ortaç'ın Ahmet Kaya pişmanlığı: Kendimden tiksiniyorum

Şarkıcı Serdar Ortaç, programa telefonla bağlanarak o günlerde yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24