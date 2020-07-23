Ahmet Hakan: Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etmeyi bile eline yüzüne bulaştırdı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Afyonkarahisar’da düzenlenen bir panelde “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” açıklaması nedeniyle özür dileyen Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'ın istifasını eline yüzüne bulaştırdığını yazdı.

Hakan, "Türk Tarih Kurumu Başkanı’nın 'Darbeye karışıp pişman olanları kazanmamız lazım' sözü büyük tepki çekmişti. İstifası gündeme geldiğinde Türk Tarih Kurumu Başkanı’nın yaklaşımı şu oldu: 'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim.' Yahu istifa tek taraflı bir kurumdur. Kişisel iradeyle alınır böyle bir karar. Cumhurbaşkanı isteyince istifa etmenin ne anlamı kalır ki? 'Vahim bir hata yaptım, görevden affımı istiyorum' dersin, olur biter." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Ve dün nihayet istifa etti Türk Tarih Kurumu Başkanı. İstifa etmeyi bile doğru dürüst beceremeyen bir ismin Türk Tarih Kurumu gibi bir kurumun başında daha fazla durmaması gerekiyordu. Bu açıdan istifası çok hayırlı oldu." ifadesini yazdı.

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Ne olmuştu?

Afyonkarahisar’da düzenlenen bir panelde “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” açıklaması nedeniyle özür dileyen Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti.

Yaramış, "Cumhurbaşkanımız isterse, gereğini yaparım, istifa ederim. Ama ben kendim istifa edersem bunun saygısızlık olacağını düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı

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