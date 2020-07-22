FETÖ'ye yönelik sözleriyle eleştirilmişti; "Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen Türk Tarih Kurumu Başkanı görevini bıraktığını duyurdu

Afyonkarahisar’da düzenlenen bir panelde “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” açıklaması nedeniyle özür dileyen Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti.

Yaramış, "Cumhurbaşkanımız isterse, gereğini yaparım, istifa ederim. Ama ben kendim istifa edersem bunun saygısızlık olacağını düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

Yaramış, "Boşluk anımda yanlış bir cümle kurdum. Herkesten özür diliyorum. Herkesin beni anlamasını diliyorum. Kendilerini üzmüşsem o üzdüğüm insanlardan da özür diliyorum. Sosyal medyada bizim ne düşündüğümüze bakılmadan bir anda akıllarına geleni söylüyorlar. Tepkileri görünce çok üzüldüm." diye konuşmuştu.

24 Nisan'da Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na atanan Yaramış Ensar Vakfı Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olmasıyla gündeme gelmişti.

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