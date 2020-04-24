Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Ensar Vakfı üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaramış getirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Yaramış atandı. Yaramış’ın Ensar Vakfı Afyon Yönetim Kurulu üyesi olduğu ve Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 10 Mart 2018’teki olağan genel kurulunda üye olarak yönetim kuruluna girdiği öğrenildi.

İl müftülüklerine atamalar

Atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca, 3 ilin müftüsü görevden alındı, 6 İl Müftülüğüne atama yapıldı. Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ve Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk görevden alınırken, Amasya İl Müftülüğüne Durmuş Ayvaz, Çanakkale İl Müftülüğüne Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Sinan Kazancı, Manisa İl Müftülüğüne Mustafa Soykök, Sakarya İl Müftülüğüne Hasan Başiş ve Siirt İl Müftülüğüne Vehap Kapıcıoğlu atandı.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na atama yapıldı

Adalet ile Gençlik ve Spor bakanlıklarında açıkta bulunan başmüfettişliklere de atama yapıldı. Bu kapsamda, Adalet başmüfettişliklerine Muhammet Murat Ülkü ile Adalet Müfettişi Faruk Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı başmüfettişliklerine de müfettişler Abdullah Erdoğan, Elif Şeyda Ergen, Eren Sümengen, Murat Özdoğan ve Tuğrul Kolat getirildi.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Yaramış atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğüne Fahri Acar, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne ise Mustafa Özen atandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'na atama yapıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce de Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ali Erkan Öztürk atandı.

Ayrıca Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İlker Haktankaçmaz görevden alınarak, yerine Yunus Sezer'in ataması gerçekleştirildi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış 1968 yılında Çorum ili İskilip ilçesi Kayaağzı köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Amasya’nın Merzifon ilçesinde, liseyi İskilip’te tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı.



1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Gazi Üniversitesi (1993) ve ABD Connecticut Üniversitesinde (1996) yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında “II. Mahmut Döneminde Asakir-i Mansure-i Muhammediye, 1826-1839” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesinde doktor unvanı aldı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu.



Afyon Kocatepe Üniversitesinde bölüm başkanlığı, yüksekokul ve enstitü müdürlükleri ile dekanlık görevlerinde bulundu. 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak görevine başladı. Osmanlı askerî ve sosyal tarihi ile eğitim tarihi konularında çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve kitabı bulunan Yaramış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Yaramış Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 10 Mart 2018’teki olağan genel kurulunda üye olarak yönetim kuruluna girdi.