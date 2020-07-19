Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış: Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim

Afyonkarahisar’da düzenlenen bir panelde “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” açıklaması nedeniyle özür dileyen Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, "Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" dedi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, Yaramış, "Boşluk anımda yanlış bir cümle kurdum. Herkesten özür diliyorum. Herkesin beni anlamasını diliyorum. Kendilerini üzmüşsem o üzdüğüm insanlardan da özür diliyorum. Sosyal medyada bizim ne düşündüğümüze bakılmadan bir anda akıllarına geleni söylüyorlar. Tepkileri görünce çok üzüldüm." diye konuştu.

Yaramış, "Nedamet duyan, pişmanlık duyan kişiler, bu darbe teşebbüsüne karışmamış, ihanet tarafını görünce iltisakını kesmiş ve etkin pişmanlık gösterip mücadeleye katılanları kast ettim ve tekrar FETÖ’nün eline düşmemesi için kazanmamız gerektiğini söylemek istemiştim aslında.” düşüncesini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım"

Yaramış, "Cumhurbaşkanımıza ‘karışmış’ kelimesini yanlış kullandığımı anlatan bir metin yazdım. Kendisinden de bu cümleyi yanlış kullandığımı ilettim ve pişmanlığımı dile getirdim. Ne ifade etmek istediğimi, düşüncemi yanlış ifade ettiğimi, aslında düşüncemin ne olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız ile paylaştım. Karışmış kelimesinin sürçi lisan olduğunu ifade ettim. Bilgi yazısı hazırlayarak ilgili makamlara gönderdim. Ben Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın her türlü kararını saygıyla karşılarım. Çünkü ben Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile buraya tayin oldum, o tayin etti, o aldığında hiç üzülmem. Görevim hizmetim buraya kadarmış derim. Cumhurbaşkanımız isterse, gereğini yaparım, istifa ederim. Ama ben kendim istifa edersem bunun saygısızlık olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

24 Nisan'da Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na atanan Yaramış Ensar Vakfı Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olmasıyla gündeme gelmişti.

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