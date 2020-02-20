Ahmet Hakan: Tarafsız bir Gezi yorumu yapmak artık imkânsız

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Gezi davasını ilişkin tarafsız bir yorum yapabilmenin imkansız olduğunu öne sürdü. Hakan, “Gezi’nin böylesine keskin bir çekişme alanı haline geldiği şu ortamda… Gezi’yle ilgili olarak... ‘İçinde asla kabul edilemez yaygın Vandallıklar ve şiddet de vardı, özellikle dar alanda kalan barışçıl bir taraf da vardı’ diye bir cümle kurmanın bile imkânı kalmamıştır.” görüşünü savundu.

Hakan, iktidarın Gezi’ye, “Baştan sona bir yakma yıkma, cam çerçeve indirme, araçları tahrip etme, kargaşa çıkarma olayı olarak yorumluyor. Sokak hareketiyle hükümet devirme planının uygulamaya sokulması olarak görüyor. Arkasında yabancı güçlerin olduğu bir kışkırtma olarak anlıyor. Büyük bir ihanet olarak görüyor, tek bir olumlu yön bile görmüyor.” düşünceleriyle; muhalefetin ise, “Spontane ve kendiliğinden gelişen çevreci bir aksiyon olarak değerlendiriyor. Baştan sona barışçıl bir eylem olarak görüyor ve yorumluyor. Tek amaçları Gezi Parkı’ndaki ağaçları korumak olan gençlerin geliştirdikleri son derece masumane bir aydınlanma hareketi olarak görüyor. Haklı bir direniş olarak görüyor, tek bir olumsuz yön bile görmüyor.” görüşüyle yaklaştığını belirtti.

Hakan, "İki taraf da ödün vermeye yanaşmıyor. İki taraf da çok keskin. İki taraf da tartışmaya açık değil. İki taraf da kendi anlatısının dışında bir anlatıya yüz vermiyor. İki taraf da birbirine 'Şurada haklısın' deme noktasına asla gelmiyor. Gezi’nin böylesine keskin bir çekişme alanı haline geldiği şu ortamda Gezi'yle ilgili olarak, 'İçinde asla kabul edilemez yaygın vandallıklar ve şiddet de vardı, özellikle dar alanda kalan barışçıl bir taraf da vardı' diye bir cümle kurmanın bile imkânı kalmamıştır. Çünkü böyle bir cümle kurduğunuz anda bir taraf size 'Vay sen Gezi’ye nasıl Vandal dersin!' diye saldırırken, bir taraf da size 'Vay sen Gezi’ye nasıl barışçıl dersin!' diye saldırır. Yani herkes kendini kurtarır, olan size olur." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu? Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın tahliyesi karar verildi. İş insanı Osman Kavala, 2 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra dün Gezi Davası'nda hakkında beraat ve tahliye kararı verilmesinin ardından, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin diğer soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın, "Kavala'nın şüpheli Hanrey Barkey ile görüştüğü, PKK irtibatlı kişilerle iletişim kurduğu ve darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığı" yolundaki iddiasını yerinde gören İstanbul Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hâkimliği, 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

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