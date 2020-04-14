Ahmet Hakan: Soylu, AK Parti çevrelerinden gelen abartılı yüklenmelere biraz fazla içerlemiş gibiydi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasından önce yaptıkları konuşmada, “Başka çevrelerin kendisine yüklenmesi neyse de AK Parti çevrelerinden gelen abartılı yüklenmelere biraz fazla içerlemiş gibiydi. Biraz, ‘Ne olacaksa olsun’ havasında, ‘Başa gelen çekilir’ edasında gibiydi.” izlenimini edindiğini yazdı.

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi: Görevine devam edecek!

TIKLAYIN | Süleyman Soylu, 'Erdoğan'a sadakat' vurgusuyla İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti!

TIKLAYIN | İşte Soylu'yu istifaya götüren son 48 saatte yaşananlar...

Hakan, "Aşırı duygusaldı. Belli etmemeye çalışsa da böyleydi. Arka planında sitemin ağırlıklı olarak yer aldığı tuhaf bir duygusallık. Fakat ne yalan söyleyeyim, böyle bir havada olduğunu fark etmeme rağmen işi istifaya kadar götürebileceğini tahmin etmedim, edemedim. İstifa haberini duyar duymaz ilk tepkim şu oldu: Bu iş Cumhurbaşkanı’ndan döner.” ifadesini kullandı.

Hakan, "Çünkü cumartesi günü kendisiyle yaptığım o telefon görüşmesinden edindiğim izlenimlere dayanarak istifa kararıyla ilgili olarak iki hüküm vardı zihnimde: Hüküm 1: Bu karar, önü arkası pek hesap edilmeden alınmış bir karardır. Hüküm 2: Bu kararın alınmasında rol oynayan en esaslı faktör duygudur. Bu biçimde alınmış bir istifa kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir duygusallığa meydan vermeden oluşturmaya çalıştığı sağduyu duvarına çarpıp geri dönmesi kaçınılmazdı." görüşünü savundu.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Bu konunun arkasında ısrarla “komplo”, “oyun”, “danışıklı dövüş”, “bityeniği” arayanlara Freud’dan gelsin: “Bir puro, bazen sadece bir purodur.” “Tiyatro” kelimesine gelince...Tiyatro sanatına özellikle son dönemlerde ısınmaya başlasam da... Onlarca insanımızı kaybettiğimiz o alçak 15 Temmuz girişimi için “Tiyatro bu tiyatro... Bildiğin tiyatro canım...” diye dudak büküldüğü günden beri... Bu tür siyasi olaylarla ilgili olarak “tiyatro” kelimesinin kullanılmasından nefret ediyorum. Aşırı nefret hem de!

Yazının devamı için tıklayın

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağını gece yarısından iki saat önce haber vermesi nedeniyle market ve fırınlarda yaşanan izdiham hükûmete yakınlığıyla bilinen gazetelerin yazarları tarafından da eleştirilmişti.