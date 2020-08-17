Ahmet Hakan: Özür dile ve olayı kapat Abdurrahman Dilipak

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "AK Parti'nin papatyaları" yazısında 'fahişe' ifadesini kullanan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık mektup kaleme alan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın özür dileyip, olayı kapatması gerektiğini savundu.

Hakan, "Dilipak’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bile tepkisi çeken cümlelerini aynen alıntılıyorum: 'AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar, hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum ‘yeşil sermaye’ de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim ‘yeşil sermaye’, davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi?' Gelin, metin analizi yapalım: AK Parti içindeki AKP’liler vurgusu yapılıyor, hemen ardından bunların desteklendiği söyleniyor. Ardından da “bu fahişelere ve onların türevlerine” deniliyor. Gayet net yani. Okuduğunu anlama kapasitesi en alt seviyede olan biri bile.. Dilipak’ın AK Partili bazı kadınlara 'fahişe' dediği sonucunu çıkarır." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Günlerdir 'Ben öyle demek istemedim' deyip duran ve bin dereden su getiren Dilipak, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık mektup yazmış. Buradan kendisine sesleniyorum: Özür dile Dilipak... 'Bir anlık öfkeme kapıldım' de, 'Hiç tarzım olmayan tarzda bir şey yazdım' de, 'Çok ayıp ettim' de, 'Yazımı geri çekiyorum' de, 'İncittiğim herkesten özür diliyorum' de. Olursa ancak böyle olur. Başka türlüsü katiyen olmaz." ifadesini kullandı.

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