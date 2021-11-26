Ahmet Hakan: Metroya bıçak sokan bomba da sokar

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kadıköy metrosunda Emrah Yılmaz isimli saldırganın bir kadını bıçakla tehdit ettiği olayla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, "Metroya bıçak sokan bomba da sokar" dedi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Metrodaki alçak magandanın yapıp ettiklerini izledim. Sinirlerim zıpladı. O kadar ki... Her aklıma geldiğinde hırsımdan duvarları yumruklayacağım.

Biraz sakinleşince ise... Aklıma gelen en önemli soru şu oldu: Bu haysiyetsiz maganda, elindeki kocaman bıçağı metrodaki detektörlerden nasıl geçirmiş? O detektörlerden bıçak geçirebiliyorsa bomba da geçirilemez mi? Bomba geçirilirse...

Neyse... Neyse... Ben en iyisi burada keseyim."

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