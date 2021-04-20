Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, " Mahalle baskısına kurban gitmek istemiyorsanız şu 3 şeye aman dikkat" diyerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la türkü söylemesinin ardından eleştirilerin odağı haline gelen müzisyen Erkan Oğur'u, CHP'li İlhan Kesici'nin 128 milyar dolar hakkında 'bir buharlaşmanın söz konusu olamayacağı' açıklamasını ve "Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm" diyen gazeteci Hulki Cevizoğlu'nu örnek gösterdi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

1- İbrahim Kalın ve sazı... Cısss

Muhalif kanadın içinde yer alan biriyseniz... Sakın İbrahim Kalın’la saz çalıp türkü söylemeyin. İbrahim Kalın, sazıyla size doğru yaklaşıyorsa hemen kaçın. İbrahim Kalın, türkü söylüyorsa hemen kulaklarınızı kapatın.

Bakınız: Erkan Oğur’un başına gelenler.

2- 128 milyar dolar kuşkusu... Cısss

CHP içinde siyaset yapan biriyseniz... Sakın '128 milyar nerede' sorusunun yol açtığı algıyı örseleyecek türden açıklamalar yapmayın. '128 milyar dolar kaybolmaz' demeyin mesela. '128 milyar doları iç ettiler' algısını kırmayın.

Bakınız: İlhan Kesici’nin başına gelenler.

3- Kanal İstanbul ve Atatürk... Cısss

Atatürk davasına kendinizi adamış biriyseniz... 'Atatürkçüyüm ama Kanal İstanbul’u destekliyorum' demeyin. Ömrünüzü Atatürk’e adasanız bile... Anında Atatürkçülük ocağından dışarı atılırsınız. Üstünüze öyle bir gelirler ki feleğiniz şaşar.

Ne olmuştu?

Müzisyen Erkan Oğur, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın türküsüne eşlik etmesinin ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti. Oğur, daha sonra yaptığı açıklamada, “Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Düzenleme yapmadım. Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi” dedi.

Kalın da, "İlk iki gün, Erkan Oğur Bey'i üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm" yanıtını verdi.

TIKLAYIN - İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'a: Söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm

CHP'nin Merkez Bankası'nın "eritildiğini" savunduğu 128 milyar dolarla ilgili CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Bir şey söylersem bizim soruyu kırmış olurum. Bir kere şunu söyleyeyim kaybolmaz. Devletin kayıtlarında mutlaka vardır" yanıtını verdi.

TIKLAYIN - Hulki Cevizoğlu: Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir televizyon programında "Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm" dedi. Cevizoğlu'na iktidara yakın isimlerden destek geldi.