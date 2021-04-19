Hulki Cevizoğlu: Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir televizyon programında "Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm" dedi. Cevizoğlu'na iktidara yakın isimlerden destek geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnadına yapacağız" dediği Kanal İstanbul'la ilgili Cevizoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu benim gibi birisinin söylemesi çok önemli. Kanal İstanbul tartışmasını başka noktalara getirerek, arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin bitmesi gerekiyor. Kızanlar olacaktır sözleri ile açıklamasına başlayan Cevizoğlu, "Atatürkçü geçinen partiler de Kanal İstanbul üzerinden sahte söylemlerle rant peşinde koşmayacaktır" dedi.

Cevizoğlu: Herkesi ATATÜRK'Ü BİLMEYE DAVET EDİYORUM

Hulki Cevizoğlu, gelen eleştiriler üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Az da olsa Atatürk'çüler içinde bazı bağnazların çıkması, benim Atatürk kitaplarımı hiç okumadıklarını gösteriyor. Atatürk'ü tanıyıp bilmeden Atatürkçü olunmaz, TARİHSEL RANTİYECİ olunur. Herkesi ATATÜRK'Ü BİLMEYE DAVET EDİYORUM. Ne tuhaf, Montrö ve Kanal İstanbul hakkındaki görüş ve düşüncelerimi bazıları 5 gün sonra idrak edip eleştiriyor. Ekmelettin'in adaylığına karşı çıktığımda linç etmeye kalkanlar da 2 yıl sonra kutlamışlardı."

AKP'li Metiner'den Cevizoğlu'na övgü

AKP'li Mehmet Metiner de Cevizoğlu'na bu sözleri nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden "Senin gibi Atatürkçü baş göz üstüne Hulki Cevizoğlu!" diyerek seslendi.