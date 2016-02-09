Ahmet Hakan: Hükümet, kendisine muhalif İsmailağacıları cezalandırmak için o külliyeyi yıktırdı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Marifet Derneği tarafından İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun adına yaptırılan, Mahmut Efendi Külliyesi'nin dün "kaçak yapı" iddiasıyla yıkılmasını değerlendirdi. İsmailağa Cemaati'nin "hükümeti destekleyenler" ve "hükümete muhalif olanlar" ikiye bölündüğünü, yıkımın "eleştirel pozisyondakileri cezalandırmak anlamına geldiğini" savundu.

"Eleştirenlerin yaptıkları külliyeyi yıkmak, prensibe sahip çıkmak anlamına gelmiyor" diyen Hakan, "Bu memlekette kim kurallara aykırı davranıyorsa, kimliğine, ideolojisine, derneğine, cemaatine, tarikatına zerre bakmadan kuralların uygulanacağı günleri görmemiz için en az 150 senenin geçmesi gerekiyor.Ki o günleri sanırım sadece torunlarımızın çocukları falan görecek" görüşünü dile getirdi.

Marifet Derneği de "Cezalandırılıyoruz" demişti

Yıkılan Mahmud Efendi Külliyesi'ni yaptıran Marifet Derneği, dün yaptığı açıklamada hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı çok sert eleştirmişti. Yönetim kurulu üyesi Şefik Kocaman, "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da buraya gelip inceleme yaptı. Kendilerine sunum yaptık. Seçimlere kadar herhangi bir sorunumuz yoktu. Dik duruşumuzdan dolayı cezalandırılıyoruz" demişti.

İsmailağa Vakfı "İlgimiz yok" açıklaması yapmıştı

İsmailağa Cemaati Vakfı, Beykoz'da 'Marifet Derneği' tarafından, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun adına yaptırılan ve yıkımına karar verilen 'Mahmut Efendi Külliyesi'ne ilişkin dün bir açıklama yapmıştı. Söz konusu külliyenin Ustaosmanoğlu'nun damadı Muhammed Keskin'in başında olduğu "Marifet Derneği tarafından yapıldığına" dikkat çekilen açıklamada, "Külliyenin ne yapımında, ne de yapılan müdahalede, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının ilgisi de dahli de söz konusu değildir" denmişti.

Açıklamada, "Külliyeyi vesile yaparak internet ve basılı medyada art niyetli mihraklar, cemaatimiz ile hükümeti karşı karşıya getirme gibi bir tahrik yöntemi uygulama gayretine girmiş gözükmektedir" ifadelerine yer vermişti.

Yazının tamamı için tıklayın