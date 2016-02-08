Marifet Derneği'nden Mahmut Efendi Külliyesi açıklaması: Dik duruşumuzdan dolayı cezalandırılıyoruz!

Beykoz Çavuşbaşı'nda, inşaat halindeki Mahmud Efendi Külliyesi'nde yapılması planlanan yıkım için sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. İş makinalarının saat 08.00 sıralarında içeri girmesiyle yıkım işlemi başladı. Külliye yetkilileri ile yıkım ekibi arasında tartışmalar yaşandı. Çevik kuvvet ekipleriyle birlikte gelen iş makineleriyle Beykoz'daki külliye inşaatı yıkılan Marifet Derneği, açıklama yaparak hükümeti çok sert eleştirdi. Yönetim kurulu üyesi Şefik Kocaman, "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da buraya gelip inceleme yaptı. Kendilerine sunum yaptık. Seçimlere kadar herhangi bir sorunumuz yoktu. Dik duruşumuzdan dolayı cezalandırılıyoruz." dedi.

İsmailağa Cemaati’nin resmi internet sitesinden de, Marifet Derneği’ni hedef alan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yıkım kararı verilen külliye ile ilgili İsmailağa Cemaati’nin bir ilişkisi olmadığı belirtilerek, “Bunu vesile yaparak internet ve basılı medyada art niyetli mihraklar, cemaatimiz ile hükümeti karşı karşıya getirme gibi bir tahrik yöntemi uygulama gayretine girmiş gözükmektedir” dendi.

Külliyenin bulunduğu alana sabahın erken saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet polisi, TOMA ve iş makinası geldi. Polis ekipleri, Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Külliye yetkililerinin "Yıkım kararını gösterin" talebi karşısında gelen polis ekipleri sessiz kalmayı tercih etti. Yıkım işlemi süren bölümün külliyenin içinde yer alan Kur'an kursu inşaatı olduğu öğrenildi.