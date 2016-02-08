T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marifet Derneği'nden Mahmut Efendi Külliyesi açıklaması: Dik duruşumuzdan dolayı cezalandırılıyoruz!

"Seçimlere kadar herhangi bir sorunumuz yoktu"

08 Şubat 2016 16:04

Beykoz Çavuşbaşı'nda, inşaat halindeki Mahmud Efendi Külliyesi'nde yapılması planlanan yıkım için sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. İş makinalarının saat 08.00 sıralarında içeri girmesiyle yıkım işlemi başladı. Külliye yetkilileri ile yıkım ekibi arasında tartışmalar yaşandı. Çevik kuvvet ekipleriyle birlikte gelen iş makineleriyle Beykoz'daki külliye inşaatı yıkılan Marifet Derneği, açıklama yaparak hükümeti çok sert eleştirdi. Yönetim kurulu üyesi Şefik Kocaman, "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da buraya gelip inceleme yaptı. Kendilerine sunum yaptık. Seçimlere kadar herhangi bir sorunumuz yoktu. Dik duruşumuzdan dolayı cezalandırılıyoruz." dedi.

İsmailağa Cemaati’nin resmi internet sitesinden de, Marifet Derneği’ni hedef alan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yıkım kararı verilen külliye ile ilgili İsmailağa Cemaati’nin bir ilişkisi olmadığı belirtilerek, “Bunu vesile yaparak internet ve basılı medyada art niyetli mihraklar, cemaatimiz ile hükümeti karşı karşıya getirme gibi bir tahrik yöntemi uygulama gayretine girmiş gözükmektedir” dendi.

Külliyenin bulunduğu alana sabahın erken saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet polisi, TOMA ve iş makinası geldi. Polis ekipleri, Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Külliye yetkililerinin "Yıkım kararını gösterin" talebi karşısında gelen polis ekipleri sessiz kalmayı tercih etti. Yıkım işlemi süren bölümün külliyenin içinde yer alan Kur'an kursu inşaatı olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

külliyeyıkımdik duruşumuzcezalandırılıyoruzerdoğandavutoğluseçimlermarifet derneği

İlgili Haberler

Mahmut Efendi Külliyesi'nin yıkımına giden TOMA devrildi; iki polis yaralandı

Yıkım kararını öğrenen İsmailağa Cemaati'ne mensup onlarca kişi gece saatlerinden itibaren külliye çevresinde bekledi

İsmailağa Vakfı'ndan 'külliye' açıklaması: İlgimiz yok, hükümetle bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar

Sabah saatlerinde yıkım bölgesine gelen bir TOMA kaygan yolda devrilmiş, iki polis de hafif yaralanmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24