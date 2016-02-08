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İsmailağa Vakfı'ndan 'külliye' açıklaması: İlgimiz yok, hükümetle bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar

Sabah saatlerinde yıkım bölgesine gelen bir TOMA kaygan yolda devrilmiş, iki polis de hafif yaralanmıştı

08 Şubat 2016 13:24

İsmailağa Cemaati Vakfı, Beykoz'da 'Marifet Derneği' tarafından, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun adına yaptırılan ve yıkımına karar verilen 'Mahmut Efendi Külliyesi'ne ilişkin bir açıklama yaptı. Söz konusu külliyenin Ustaosmanoğlu'nun damadı damadı Muhammed Keskin'in başında olduğu "Marifet Derneği tarafından yapıldığına" dikkat çekilen açıklamada, "Külliyenin ne yapımında, ne de yapılan müdahalede, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının ilgisi de dahli de söz konusu değildir" dendi.

Açıklamada, "Külliyeyi vesile yaparak internet ve basılı medyada art niyetli mihraklar, cemaatimiz ile hükümeti karşı karşıya getirme gibi bir tahrik yöntemi uygulama gayretine girmiş gözükmektedir" ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde yıkım bölgesine gelen bir TOMA kaygan yolda devrilmiş, iki polis de hafif yaralanmıştı.

İsmailağa Vakfı'nın resmi sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde görsel ve sosyal medyada, cemaatimiz ile de ilişkilendirilerek, bir karalama ve kışkırtma ortamı meydana getirmek istenilmektedir. Bu konuda cemaatimizi ve sevenlerimizi bilgilendirmeyi çok önemli buluyoruz.

Söz konusu olayın kaynağı, külliye adı altında, Marifet Derneği tarafından Çavuşbaşı’nda inşa edilmekte olan binalarla ilgilidir.

1) Bu hâdise, Orman Bakanlığı tarafından MSN İnşaat şirketine kiraya verilen ormanlık alana cami ve abdesthaneler yapılması ile ilgilidir. Ancak görüldüğü şekliyle proje dışına çıkılarak cami dışında birçok binalar yapılmış, bu sebeple Orman Bakanlığı, cami ve abdesthane dışındaki binaların yapımının durdurulmasını talep etmiştir. Mesele, Orman Bakanlığı ile Marifet Derneği yetkililerinin ilgilendiği MSN İnşaat şirketi arasında gelişen resmî bir süreçtir.

2) Külliyenin ne yapımında, ne de yapılan müdahalede, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının ilgisi de dahli de söz konusu değildir.

3) Bunu vesile yaparak internet ve basılı medyada art niyetli mihraklar, cemaatimiz ile hükümeti karşı karşıya getirme gibi bir tahrik yöntemi uygulama gayretine girmiş gözükmektedir.

4) Efendi Hazretlerimiz yetmiş yıllık geleneğinde kanunsuzluğa tevessül etmemiş, cemaatini de bu konuda daima uyarmıştır.

5) Cemaatimiz ve sevenlerimizden ricamız, art niyetli, provokatörlüğe soyunmuş kişi ve kuruluşların etkisinde kalarak herhangi bir taşkınlık yapmamalarıdır.

6) Yapılan her yanlış hareketin Efendi Hazretlerimize ve cemaatimize fatura edileceği gerçeğini unutmayalım.

Hiç kimsenin zarar görmeden konunun açıklığa kavuşturulması ve herhangi bir taşkınlığa mahal verilmemesi en büyük arzumuzdur.

Saygılarımızla,"

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