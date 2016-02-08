Mahmut Efendi Külliyesi'nin yıkımına giden TOMA devrildi; iki polis yaralandı

Beykoz'da 'Marifet Derneği' tarafından, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun adına yaptırılan 'Mahmut Efendi Külliyesi'ndeki kaçak olduğu ileri sürülen binaların yıkımı için sabah saatlerinde ekipler geldi. Yıkım bölgesine gelen bir TOMA kaygan yolda devrildi, iki polis hafif yaralandı.

DHA’nın haberine göre; Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne belediyeye ait iş makineleri ile çok sayıda polis ekibi geldi. Bu arada olay yerine gelen TOMA, buzlanma olan caddede kayarak devrildi. Kaza sonucu hafif yaralanan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. TOMA, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçle kaldırılarak yoldan çekildi.

Nöbet tuttular

Bu arada yıkım kararını öğrenen İsmailağa Cemaati'ne mensup onlarca kişi gece saatlerinden itibaren külliye çevresi ve cadde üzerinde araçlarıyla bekledi. Yıkım ekipleri ve polislerin gelmesiyle birlikte toplanan kalabalık araçlarından inerek Külliyenin çevresinde bekleyişini sürdürdü. Mahmut Efendi Külliyesi'nde gergin bekleyiş devam ediyor.