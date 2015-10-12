Ahmet Hakan: Hakkımda "Sinek gibi ezeriz" diyen tetikçi bozuntusunun ifadesi neden alınmıyor?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, savcıların kendisi hakkında "İstesek seni sinek gibi ezeriz" ve "Merhamet ediyoruz da hayattasın" ifadelerini kullanan Cem Küçük hakkında neden soruşturma başlatmadığını sordu. Ahmet Hakan, "Bir tetikçi bozuntusunun bugüne kadar neden ifadesi alınmadı, alınmıyor?" dedi.

Ahmet Hakan, yazısında "Biz' derken kimleri kastediyorsun? Bir illegal çetenin üyesi misin? Diye sorulmadı, sorulmuyor? Niye ifadesi alınmıyor?" diye sordu.

Star yazarı Cem Küçük, 9 Eylül 2015'te yayımlanan yazısında, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a tehdit içeren ifadelerle hedef alarak "Şizofreni hastaları gibi hâlâ kendini Hürriyet’in Türkiye’yi yönettiği günlerde zannediyorsun. İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâhayatta kalabiliyorsun" demişti.

Ahmet Hakan 30 Eylül gecesi Nişantaşı'ndaki evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Burnu kırılan Ahmet Hakan, ameliyat olduktan sonra dün (11 Ekim 2015) yeniden yazılarına başladı.

Ahmet Hakan, bugünkü (12 Ekim 2015) yazısında, savcılara Cem Küçük hakkında neden soruşturma başlatılmadığını sordu.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

'Niye ifadesi alınmıyor?'

Savcılara soruyorum:

Hakkımda...

"İstesek seni sinek gibi ezeriz" diye yazabilen...

"Merhamet ediyoruz da hayattasın" diyebilen...

Bir tetikçi bozuntusunun bugüne kadar neden ifadesi alınmadı, alınmıyor?



*



Kendisine neden...

"Sinek gibi ezeriz" derken... Ne demek istedin?

"Merhametimizle hayattasın" derken... Ne demek istedin?

"Biz" derken kimleri kastediyorsun?

Bir illegal çetenin üyesi misin?

Diye sorulmadı, sorulmuyor?



'Adaletin bu mu dünya'



Gazetecinin kemiklerini ve burnunu kırmak üzere örgüt oluşturup plan yapanların alayı serbest yargılanacak...



*



Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği öne sürülen gazeteci ise cezaevinde tutuklu yargılanacak...



*



Kalkınma var mı, yok mu bilmiyorum ama adaletin olmadığı kesin.

Keşke bizim de bir Gannuşi'miz olsaydı

Keşke bizim de...

Tunus'un Raşid Gannuşi'si gibi...

Her daim bilgeliğiyle öne çıkan...

Rasyonel davranmaktan asla vazgeçmeyen...

Ülkesini Suriye ya da Mısır'a dönüştürmeyecek kadar öngörülü...

Uzlaşmayı bilen...

Gerektiğinde el uzatabilen...

"Aliya" gibi entelektüel...

İslam ile demokrasi arasında sarsılmaz bağlar kuran...

"Tunus Modeli" diye Nobel'lik bir modelin doğmasına en büyük katkıyı sunan...

Bir liderimiz olsaydı.

Hürriyet'te yayımlanan yazıyı