Ahmet Hakan: Güvenlik kamerası kayıtlarına rağmen Star'a yönelik saldırıların failleri neden bulunamıyor?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, geçtiğimiz ay Star ve Kanal 24'e yönelik bombalı saldırı girişimi ve dün de Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'a silahlı saldırı hakkında güvenlik güçlerine iki soru yöneltti. "Star gazetesine bomba koyan alçakları neden bulamıyorsunuz?" diye soran Hakan, "Star gazetesi yöneticisine yönelik silahlı saldırıyı yapanlar da bombacılar gibi kayıplara mı karışacak?" ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırılarganların güvenlik kameralarından çekilmiş görüntüleri olduğunu hatırlatan Ahmet Hakan, "Neden bu adamları bulup kimdirler, necidirler açığa çıkarmıyorsunuz? Neden aydınlatılmıyor? Amaçları falan belirlenmeyecek mi? Bu olaylar karanlıkta mı kalacak?" diye tepki gösterdi.

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