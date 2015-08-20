Ethem Sancak'ın yeğenine silahlı saldırı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeni, Star Medya Grup Başkanı Murat Sancak silahlı saldırıya uğradı.

DHA'da yer alan habere göre, Hadımköy'de yaklaşık 1 saat önce silahlı saldırıya uğrayan otomobilde Ethem Sancak'ın yeğeni Star medya grup başkanı Murat Sancak ve korumalarının olduğu bildirildi.

Zırhlı araca çok sayıda kurşun isabet etti

Araçta bulunan Sancak ve korumaları saldırıyı yara almadan atlattı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis araçlarının inceleme yaptığı araçta çok sayıda kurşun izi olduğu görüldü. Zırhlı olduğu belirtilen aracın ön cam yolcu bölümüne 4 kurşun geldiği bunlardan 2'sinin içeriye girdiği 2'sinin ise camda kaldığı kaydedildi.

Arkadan çarpıp ateş ettiler

Alınan bilgilere göre olay şöyle gelişti: Sancak’ın aracına bir otomobil arkadan çarptı. Bunun üzerine koruma şoför araçtan indiler ve teröristler tarafından çapraz ateşe tutuldular. İlk bilgilere göre araca 21 mermi isabet etti.

Saldırı sonrasında kısa süreli bir çatışma çıktı. Çatışmanın ardından iki saldırgan olay yerinden araçla kaçtı.

Ethem Sancak: Kurşun yağmuruna tutmuşlar

Ethem Sancak saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında şunları söyledi:

Murat Bey’i aradım. Bir araba, passat bir araba çarpmış bunlara. Kaza yapıp durdurmak için. Bizimler için tedbirliler zaten. Kaç zamandır bu tehditlere maruzuz. İnmişler arabadan, daha sonra kurşun yağmuru başlamış.

Hadımköy'de Fatih Üniversitesinin önünde. Karşı taraf ateşe başlamış. Bunlar da arabanın arkasına saklanmışlar. Korumaları cevap vermiş ve bunlar karşılık görünce kaçmışlar.

Dört bir yandan bir saldırı altındayız. Biz bu memleketin çıkarlarını savunuyoruz. Biz bu milletin liderini savunuyoruz. Savunacağız, arkasındayız. Bu vatana operasyon yaptırtmayacağız. Basın olarak bu ülkeyi savunacağız.

Ek koruma tedbiri talep ettiniz mi?

Güvenlik kuvvetlerimiz gereğini yapıyorlar zaten. Herkesi korumaya çalıştıkları gibi bizi de korumaya çalışıyorlar. Bu aslında topyekûn bir milli mücadele.

Saldırıya tepkiler

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner:

"Bu basit bir terör olayı değil, siyasi boyutu olan bir dizayn çabası bu. Ben de Star Gazetesi'nin bir yazarıyım. Medya mensuplarına yapılmış saldırıyı kınıyorum. Bu bir gözdağı değil. Zırhlı araç olmasaydı belki bugün başka türlü konuşacaktık. 21 kurşun, bu bir suikast girişimi. Bomba patlamış olsaydı vahim bir tablo ortaya çıkacaktı.

Figen Yüksekdağ çıkıp bunu eleştirebilecek mi acaba? Terör örgütüne sırtını yaslamaya devam ediyor."

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak:

“Murat beyle görüştüm, olayı anlattı. Kendisinin ilk söylediği şey şu ‘bizi yıldırmaya çalışıyorlar, ama yılmadığımızı görecekler’ gibi bir ifade kullandı.

Ben bu tür saldırılara çok da şaşırmıyorum. Sonuçta terörist teröristliğini yapıyor. Fakat bunun dışında geriye kalan unsurlara baktığımız zaman, diğer medya kuruluşlarının büyük bir kesiminde en ufak bir hassasiyet göremiyoruz. 2015 Türkiye'sinde saldırıyı terörü kime yönelik olduğuna göre değerlendireceksek hala o zaman ülke adına çok üzücü bir noktadayız. Merkez medya, paralel medya, bu haberleri bir trafik kazası haberi gibi veriyorlar. El altından teşvik edici biçimde veriyorlar. Çok üzücü bir şey bu.

Demokratik Türkiye'de bu tür saldırılar, belli bir siyasi kesim bu saldırıları başından beri sürekli olarak tahrik etmekte, yönlendirmekte, Star medya Grubunu hedef göstermekte. Bunlar alenen devam ediyor.”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak’a yapılan silahlı saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Türkiye’de giderek artan terör olayları gazetecileri ve medya kuruluşlarını da hedef alıyor. Son olarak Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak’a yapılan silahlı saldırı Türkiye de barışı bozmak amacını taşımaktadır. Karanlık güçler yine işbaşındadır. Bu terör eylemini kınıyor ve lanetliyoruz. Star Medya Grubu’na geçmiş olsun diyoruz. Faillerin en kısa sürede bulunmasını bekliyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak bu tür saldırıların her zaman karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.”

'Bizi hedef gösteren HDP'li vekiller düşünsün'

CNN Türk'e bilgi veren Kanal 24 Genel Yayın Yöentmeni Murat Çiçek, saldırının korkutma değil öldürme amaçlı olduğunu savundu. Araçta 20'nin üzerinde kurşun deliği bulunduğunu belirten Çiçek, "saldırının Star gazeteine bomba koyma girişiminin devamı" olduğunu savundu.

Çiçek "Biz süreçte gerekli tedbirleri aldık. Bİr medya kuruluşunun başkanına bildiğim kadarıyla bu tarz bir suikast girişimi olmadı. Bizi hedef gösteren HDP'li milletvekilleri herhalde bundan sonra daha dikkatli davranacaktır. Bu tehditler bizi yıldıramaz, yayın politikamızdan bir an olsun geri adım atmayacağız" dedi.

Demirtaş ne demişti?

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partinin eş başkanlığını paylaştığı Figen Yüksekdağ hakkında "susturun şu şirreti" başlıklı haber yapan Star Gazetesine tepki göstermişti.

Demirtaş twitter hesabından yaptığı açıklamayla "Star gazetesinin Eş Başkanımız Figen hanım için attığı çirkin manşeti kınıyorum. Havuz Medyası olarak Figen hanım ve diğer HDP'li vekiller yerine IŞİD'in barbar tecavüzcü halifesini mecliste görmeyi hayal ettiğinizi biliyoruz. Ama bu "rüyanız" kabus olmaya devam edecek" demişti.

Bünyesinde Akşam, Star, Güneş gazetelerini ve Kanal 24 televizyonunu barındıran Star Medya Grubu'nun sahibi Ethem Sancak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördükçe aşık oldum" sözleriyle gündeme gelmişti.

Murat Sancak kimdir?

İçinde bulunduğu otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Murat Sancak, sağlık, gayrimenkul ve teknoloji alanında faaliyet gösteren MT Grup’un yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. MT Grup özellikle, Vera Delta yazarkasa POS ile adından söz ettirdi. MT Holding A.Ş., MT Bilgi Teknolojileri ve Dış Tic. A.Ş., MT Petrolcülük ve Enerji A.Ş., MT Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.,MT Gayrimenkul Sağlık Dış Tic. A.Ş, Star Medya Yayıncılık A.Ş. Star Medya Ajans A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Murat Sancak, aynı zamanda Star Medya Grubu Başkanlığı görevini sürdürüyor.