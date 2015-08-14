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Ethem Sancak'ın Erdoğan 'aşkına' erişim engeli!

Sancak'ın sözlerini haber yapan 50 haber sitesine yasak geldi

14 Ağustos 2015 13:39

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini "Erdoğan'ın dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm, gördükçe aşık oldum" sözleri ile ifade eden Star Medya Grubu’nun sahibi Ethem Sancak’ın bu sözlerini haber yapan 50 haber sitesi için ‘erişim yasağı’ geldi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, tarafından karar, 50 yayın organına tebliğ edilerek, içeriklere erişim engellendi.

Ethem Sancak, “Erdoğan'ın dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm, gördükçe aşık oldum. Doğrusu solculuk dönemimde Mevlana ile Şems’in arasındaki aşka anlam veremiyordum. Tanıdıktan sonra gördüm ki,  böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor” demişti.

Sancak daha önce de Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak,  "Ona; anam, babam, eşim çocuklarım feda olsun" demişti.

 

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