Ethem Sancak'ın 'Tayyip Erdoğan aşkı' Ahmet Davutoğlu'yla arasını mı açtı?

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve işadamı Ethem Sancak'ın arasının, Sancak'ın seçim öncesi attığı bazı tweetler nedeniyle açıldığı iddia ediliyor. Sancak'ın özellikle “Karadenizliler bir şeye inandılar mı sonuna kadar giderler. Kayserililer para yoksa gitmezler. Veya Konyalılar gibi 360 derece dönmezler" mesajına Davutoğlu'nun çok kızdığı ifade ediliyor.

İşadamı Ethem Sancak'ın seçim öncesi aşık olduğunu söylediği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı öven sözleri çok tartışılmıştı. Ardından Sancak ile Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ise arasının bozuk olduğu iddia edilmişti.

Bu iddianın perde arkasını Hürriyet'in kulis yazarı yazdı. Gazetede yayınlanan kulis yazısında Davutoğlu-Sancak gerilimi için şu bilgiler verildi:

"Tarih 28 Mayıs 2015. Yer Siirt. Şehir AK Parti’nin mitingi için hazırlık içinde. AK Parti temsilcilerinin yanı sıra Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu dört gözle bekleyen bir isim daha var. Elindeki bütün medya gücüyle AK Parti’yi destekleyen medya patronu Ethem Sancak. Aynı saatlerde İstanbul’da Sancak’ın sahip olduğu Akşam gazetesinde de heyecanlı bir bekleyiş var. Bir gün önce Siirt’e giden Sancak’ın önemli bir talimatı söz konusu. Davutoğlu’nun Siirt mitingi manşet yapılacak. Davutoğlu ve Sancak’ın Siirt’te beraber çektirecekleri fotoğraf büyük bir şekilde birinci sayfada yer alacak. Ancak ortada bir gariplik var. Miting başlıyor, aradan saatler geçiyor İstanbul’a o fotoğraf bir türlü gelmiyor. Derken yazı işlerine bir haber ulaşıyor: “O fotoğraf çekilemedi, miting fotoğrafı girin.”

Peki ama Siirt’te neler yaşandı, o fotoğraf neden çekilemedi? Bu soruların yanıtlarını Başbakanlık labirentlerinde bulmak mümkün. Perde arkası şöyle:

“Başbakan Davutoğlu Siirt’e ayak bastığında danışmanlarına bir haber ulaşır. Sancak’ın ‘beraber fotoğraf’ talebi iletilir. Aradan biraz zaman geçer. Talep tekrar iletildiğinde Sancak tarafına şu cevap verilir: “Davutoğlu beraber fotoğraf çektirmeyi uygun görmedi.” Başbakanlığa yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Davutoğlu, seçim öncesinde Ethem Sancak’ın sarf ettiği “Erdoğan’ın dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm, gördükçe aşık oldum. Doğrusu solculuk dönemimde Mevlana ile Şems’in arasındaki aşka anlam veremiyordum. Tanıdıktan sonra gördüm ki, böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor” sözlerinin kendilerine zarar verdiği görüşünde. Davutoğlu’nun Sancak’tan uzak durmasının birinci nedeni bu.

İkinci neden daha az önemli değil. Sancak yine seçim öncesi oldukça tartışmalı bir konuşma daha yapmış, Rizeli Recep Tayyip Erdoğan’ı övmek için “Karadenizliler bir şeye inandılar mı sonuna kadar giderler. Kayserililer para yoksa gitmezler. Veya Konyalılar gibi 360 derece dönmezler” demişti. Sancak’ın Erdoğan’ın başkanlığına destek için yaptığı konuşmada sarf ettiği bu sözlerle, Kayserili Abdullah Gül ile Konyalı Ahmet Davutoğlu’nu hedef aldığı algısı oluşmuştu. Ankara kulislerine göre, Davutoğlu’nun Sancak’tan uzak durmasının bir başka nedeni, Siirtli işadamının “döneklik” anlamında Konyalılara atfettiği “360 derece döndükleri” şeklindeki sözleri. Çünkü Ankara’daki yaygın kanıya göre, Başbakan, Sancak’a kırgın.

Nereden nereye... Sancak, yerel seçimin yapıldığı 30 Mart 2014 akşamı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde balkondan halka hitap ettiğinde, kendisinin hemen arkasında hükümet ve parti önde gelenleriyle birlikte yer almıştı. Bu kez olmadı."