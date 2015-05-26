Cem Küçük'ten Selvi'ye: Ethem Sancak'ı eleştirmen Erdoğan'ı eleştirmektir!

"Erdoğan'ı tanıdıkça aşık oldum" diyen Star Medya Grubu Başkanı Ethem Sancak ve "İki silahım yüzlerce mermim var, ben ölmeden kimse Erdoğan'a dokunamaz" açıklaması ile tartışmaya yol açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Yiğit Bulut’u eleştiren Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’ye kısa bir süre önce Yeni Şafak'tan ayrılıp Star gazetesine geçen Cem Küçük'ten tepki geldi. Küçük, "Abdülkadir Abi yazısıyla bizleri zor durumda bıraktı. Biz kendi kendimizle kavga etmemeliyiz. Haklı bir yazı değildi, doğru yapmadı. Görevden alınan gazeteciler Ethem Sancak üzerinden Erdoğan'a vuruyorlar. Eğer sen Ethem Sancak'ı eleştiriyorsan demek ki Erdoğan'ı eleştiriyorsun" dedi.

Küçük, Kanal 24'te Ersoy Dede'nin hazırlayıp sunduğu Gündem Manşet programında konuştu.

Ersoy Dede'nin "Selvi'nin yazdığı yazı beklenen tesiri göstermiş. Cumhuriyet manşete çekmiş, paraleller de tepiniyor üzerinde. Selvi'nin bu yazısıyla müzmin AK Parti muhaliflerinin ve Tayyip Erdoğan düşmanlarının ekmeğine nasıl yağ sürdüğü görüldü" yorumu sonrası Cem Küçük, şunları söyledi:

"Abdülkadir Abi yazısıyla bizleri zor durumda bıraktı. Biz kendi kendimizle kavga etmemeliyiz. Haklı bir yazı değildi, doğru yapmadı. Görevden alınan gazeteciler Ethem Sancak üzerinden Erdoğan'a vuruyorlar. Eğer sen Ethem Sancak'ı eleştiriyorsan demek ki Erdoğan'ı eleştiriyorsun."