Ethem Sancak'ın TMSF'den satın aldığı BMC'nin ortağı Katarlı diplomat çıktı

"Anam, babam, çocuklarım Tayyip Erdoğan'a feda olsun; onu tanıdıkça aşık oldum" açıklamaları ile tartışmaya yol açan Star Medya Grubu'nun sahibi Ethem Sancak'ın, TMSF’den satın aldığı, yüzde 49 payını da BMC'de Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstrisi’ne sattığı, BMC Otomotiv’in ortaklarından birinin halen, Katar’ın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği görevini resmen sürdüren Hemaid Abdulkareem Al Hajri olduğu ortaya çıktı.

Sürecin nasıl geliştiğini adım adım anlatan Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, "Diplomatik dokunulmazlığa sahip bir kişi, görev yaptığı ülkede, ticaret şirket yönetimine girip kamu ihalelerine katılabilir mi?" sorusunu yöneltti. Toker'in Cumhuriyet'te "Aşkın meyvesi" başlığıyla yayımlanan (20 Mayıs 2015) yazısı şöyle:

İşadamı Ethem Sancak’ın TMSF’den satın aldığı BMC, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) gizli TOMA ihale ve alımları dolayısıyla, bu köşede birkaç kez gündeme geldi.

O dönem sorularımıza yanıt gelmediyse de sonraki gelişmeler, TOMA ihalesinden aslan payını BMC’nin aldığını doğruladı.

Son olarak da IDEF Savunma Sanayii Fuarı’nda BMC’nin ürettiği yanmaz TOMA’ların, “görücü”ye çıktığını, EGM ile yapılan anlaşmaya kapsamında, 100 TOMA’nın temmuzda teslim edileceğini okuduk.

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Katar ortaklığı, BMC satış sürecinin çok tartışılan bir konusuydu.

Sancak’ın yüzde 49 payı, Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstrisi’ne sattığı haberlerinin üzerinden bir yıl geçti.

Geçen hafta, “içinin boşaltıldığı” iddialarıyla gündeme gelen şirketle ilgili haberlere Sancak kendi yayın organından sert ve farklı tepkiler gösterdi.

Ama şimdi konumuz bu değil...

Konumuz; Katar ortaklığının seyri; iki ayrı BMC ortaya çıkarken olanlar...

BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi 751 milyon TL bedelle alan Es Mali Yatırım’ın unvan değişikliğiyle BMC Otomotiv olmasından sonraki gelişmeler.

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BMC Otomotiv’in ortaklarından birinin halen, Katar’ın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği görevini resmen sürdüren Hemaid Abdulkareem Al Hajri olması, bu bilgilerden biri.

Adım adım gidelim:

3 Temmuz 2014: Es Mali Yatırım, sermaye arttırımına gider. 103 milyon TL, 300 milyon TL’ye çıkarılır. Tutarın 149.999.999 TL’si Katar Silahlı Kuvvetleri’ne aittir.

24 Temmuz 2014: Şirket yönetimi yenilenir. Askeri Ataşe Al Hajri, bu operasyonla, önce Es Mali Yatırım’ın yönetimine girer. (10 kişilik Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır: Mohd Khalifa Al Kuwari, Thani Abdülrahman SH A Al Kuwari, Khamis Mubarek K Z Al Kuwari Nasser Hamad Al Sulaiti, HemaidAbdulkareem Al Hajri, Ahmet Öztürk, EthemSancak, Talip Öztürk, Bülent Denkdemir, Mehmet Uğurlu.)

21 Ağustos 2014: Eski Es, yeni BMC Otomotiv; olağanüstü genel kurula giderek ana sözleşmeyi değiştirir. Kara, deniz, hava, zırhlı; her türlü savunma aracıyla yedek parçalarının üretim, satış, modernizasyon ve ticareti, kayda geçer. Şirket konularından biri de “yurtiçi ve yurtdışında açılan ihalelere katılmak, sözleşme yapmak”tır.

3 Kasım 2014: Önce Es Mali Yatırım’ın yönetimine giren Al Hajri; unvan değişikliğinden sonra, BMC Otomotiv’de A grubu imza yetkisine sahip üç kişiden biri olur. Diğer iki yetkili: Nasser Hasan Al Qader, Nasser Hassan N A Al Naimi’dir.

Elçilik adresi şirket kayıtlarında

Tuğgeneral Al Hajri, BMC Otomotiv’in sadece yönetim kurulu üyesi değil. Aynı zamanda A grubu imza yetkisine sahip. Yani, kamu ihalelerine girmek de dahil, şirketi her konuda temsil etme yetkisine sahip.

Şirket kayıtlarındaki diğer kritik bilgi ise adres:

Al Hajri’nin şirketteki adresi, Katar’ın Ankara’daki Askeri Ataşelik adresi ile aynı...

Yanı sıra, bir de T.C. kimlik numarası var. (Ancak diplomatik kaynaklar bunun Türk vatandaşlığı anlamına gelmediğini, oturma izni alan yabancılara böyle bir numara verildiğini belirtiyor.)

Türkiye’de kurulu bir şirkette geniş temsil yetkisine sahip yönetim kurulu üyesi olarak görünen Al Hajri’nin bu pozisyonunun Viyana Konvansiyonu’na uygun olup olmadığı soru işareti.

Diplomatik dokunulmazlığa sahip bir kişi, görev yaptığı ülkede, ticaret şirket yönetimine girip kamu ihalelerine katılabilir mi?

Bu soruları Katar Büyükelçiliği’ni arayarak görüştüğümüz yetkili, Al Hajri’nin Ankara’da olmadığını, yarın yurtdışına çıkacağını belirterek, soruları e-mail ile ulaştırmamızı istedi. Öyle yaptık. Yazıyı bitirdiğimizde henüz bir yanıt gelmemişti.

Sonuç: IDEF Fuarı BMC Otomotiv’in yanmaz TOMA üretimini teyit etti. Herkese açık sicil kayıtları ise bu üretime gerekçe olan ve Emniyetçe gizli açılan kamu ihalesine giren şirket yönetiminde, diplomatik dokunulmazlığı bulunan bir askeri ataşe olduğunu...