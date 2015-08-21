Silahlı saldırıya uğrayan Murat Sancak: Tek dertleri Erdoğan'ı göndermek, gerekiyorsa bu uğurda şehit de oluruz!

Dün silahlı saldırıya uğrayan İş adamı Ethem Sancak'ın yeğeni, Star Medya Grup Başkanı Murat Sancak, uğradığı suikast girişiminden "günlük rutinini tesadüfen bozarak kurtulduğunu" söyledi. "Her gün arabasını kendisinin kullandığını, ama dün koruması ile şoförünün geldiğini" belirten Sancak, “Tam teşebbüslü, iyi planlanmış, öldürmeye dönük bir eylemdi. Türkiye’yi karıştırmak isteyenler eylem yapıyorlar. Sansasyon olsun diye bizi hedef aldılar” dedi.

Medya organlarının suikastla alakalı sessiz kalmasının seçimle de ilgili olduğunu ifade eden Murat Sancak, Star'ın bugünkü manşetinde yer alan açıklamalarında “Önümüzde seçim var. Seçime gidilecek. Amaçları, AK Parti’yi zayıflatmak. AK Parti’nin doğal lideri olan Cumhurbaşkanı gitsin de kim gelirse gelsin. Bütün dertleri bu. Bu uğurda şehit olmamız gerekiyorsa olacağız. Altı evladım var, şehit vermemiz gerekiyorsa vereceğiz. Vurulmam, ölmem de önemli değil. Ülkem iyi bir noktaya gelecekse, kendimi feda ederim. Hiçbirimizin canı şehit olan askerlerimizden değerli değil” diye konuştu.