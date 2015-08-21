T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silahlı saldırıya uğrayan Murat Sancak: Tek dertleri Erdoğan'ı göndermek, gerekiyorsa bu uğurda şehit de oluruz!

Hiçbirimizin canı şehit olan askerlerimizden değerli değil'

21 Ağustos 2015 12:10

Dün silahlı saldırıya uğrayan İş adamı Ethem Sancak'ın yeğeni, Star Medya Grup Başkanı Murat Sancak, uğradığı suikast girişiminden "günlük rutinini tesadüfen bozarak kurtulduğunu" söyledi. "Her gün arabasını kendisinin kullandığını, ama dün koruması ile şoförünün geldiğini" belirten Sancak, “Tam teşebbüslü, iyi planlanmış, öldürmeye dönük bir eylemdi. Türkiye’yi karıştırmak isteyenler eylem yapıyorlar. Sansasyon olsun diye bizi hedef aldılar” dedi.

Medya organlarının suikastla alakalı sessiz kalmasının seçimle de ilgili olduğunu ifade eden Murat Sancak, Star'ın bugünkü manşetinde yer alan açıklamalarında “Önümüzde seçim var. Seçime gidilecek. Amaçları, AK Parti’yi zayıflatmak. AK Parti’nin doğal lideri olan Cumhurbaşkanı gitsin de kim gelirse gelsin. Bütün dertleri bu. Bu uğurda şehit olmamız gerekiyorsa olacağız. Altı evladım var, şehit vermemiz gerekiyorsa vereceğiz. Vurulmam, ölmem de önemli değil. Ülkem iyi bir noktaya gelecekse, kendimi feda ederim. Hiçbirimizin canı şehit olan askerlerimizden değerli değil” diye konuştu.

ETİKETLER

starsilahlı saldırışehit de oluruzaraçsuikastmurat sancakgönedermekakpak parti

İlgili Haberler

Ethem Sancak'ın yeğenine silahlı saldırı

İş adamı Murat Sancak ve korumalarının saldırıda yara almadığı, arabaya 21 kurşun isabet ettiği öğrenildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24