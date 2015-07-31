Star'a bombayı MLKP üstlendi, yeni saldırı için tehdit etti!

Geçtiğimiz hafta, Star gazetesi ve Kanal 24 ile AKP Sancaktepe İlçe Binası'nın önüne bırakılan bombaları, Marksit Leninist Komünist Parti (MLKP) örgütüne bağlı FESK (Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kuvveti) üstlendi.

ANF'de yer alan habere göre, MLKP FESK'in eylemlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Star'ın 29 Haziran 2015 tarihli nüshasında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı hedef alan "Susturun şu şirreti" başlığıyla yayımlanan haberi hatırlatarak "Attığı manşetle devrimci bir kadının şahsında kadınlara hakaret etmeye kalkan Star gazetesini yayınlayan kuruma 19 Temmuz'da bomba yerleştirdik" denildi. Yeni bir saldırı girişiminin de mesajını veren MLKP, "Star Medya sözcüleri, bu kez kurtuldukları anlaşılan devrimci hesap sorma eyleminin kapılarını yeniden çalacağını ve her seferinde bu kadar şanslı olmayacaklarını unutmamalıdırlar" tehdidinde bulundu.

Öte yandan MLKP-FESK, Suruç katliamı sonrası AKP'nin Sancaktepe ilçe binasına 21 Temmuz'da konulan bombanın da, patlama zamanından önce fark edildiğini duyurdu.

Saldırıları üstlenen MLKP FESK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Attığı manşetle devrimci bir kadının şahsında kadınlara hakaret etmeye kalkan Star gazetesini yayınlayan kuruma 19 Temmuz'da bomba yerleştirdik ve üzerinde MLKP KKÖ'nün amblemi ile 'Kadınları susturamazsınız, Işık'ça çoğalırız' şiarı bulunan pankartı ve bayrağımızı bıraktık. Günler sonra panik içinde demagojik açıklamalar yapan, faşist psikolojik savaş borazanı Star Medya sözcüleri, bu kez kurtuldukları anlaşılan devrimci hesap sorma eyleminin kapılarını yeniden çalacağını ve her seferinde bu kadar şanslı olmayacaklarını unutmamalıdırlar."

Suruç katliamını protesto etmek için AKP'nin Sancaktepe ilçe binasına 21 Temmuz'da konulan bombanın, patlama zamanından önce fark edildiğini duyuran MLKP FESK, "Eylem yerine bombayla birlikte bayrağımız da bırakılmıştır. AKP'nin faşist polisi işçi sınıfı ve ezilenlerden saklasa da eylemi kimin yaptığını çok iyi bilmektedir. Yasemin yoldaşın ölümsüzleştiği Sancaktepe'deki eylemimiz, Yasemin'imizin bizlere devrettiği bayrağın yüksekte tutulacağının da bir ifadesidir" dedi.