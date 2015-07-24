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Star Medya Grubu: PKK'yı 'motive' eden Doğan Grubu ve Paralel Yapı Medyası bizi hedef göstermiştir

Star Medya Grubu, bombalı saldırı girişimi sonrası açıklama yaptı

24 Temmuz 2015 20:09

İstanbul Basın Ekspres Yolu'ndaki Star ve Kanal 24 binasına yönelik bombalı saldırı girişimi sonrası Star Medya Grubu, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaptıkları yayınlarla terör örgütü PKK'yı 'motive' eden Doğan Grubu ve Paralel Yapı Medyası bizi açıkça hedef göstermiştir" iddiası dile getirildi. 

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da suçlama yöneltilen açıklamada "Ne bomba ne açık ya da gizli tehditler bizi ülke sevdasından, gayri milli projeleri deşifre etmekten ve bu yönde haber yapmaktan alıkoyamayacaktır” denildi.

Star Medya Grubu’dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Star Medya Grubunun yemekhanesinin bulunduğu giriş katının hemen yanına saat 11.00’ de, dışarıdan atılmak suretiyle bırakılan bombanın öğle yemeğine gelen personelimizi hedef aldığı aşikârdır.

Gerçekleri açıklamaktan, Türkiye üzerinde oynanan gayri milli oyunları deşifre etmekten bir an bile geri durmayan Star Medya’yı bomba ile susturmaya çalışan terör gruplarının bu çabalarının beyhude olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Terör grupları hedeflerine bomba ile ulaşmak isterken, onları yaptıkları yayınlarıyla 'Motive' eden, 24 Televizyonu ve Star Gazetesini açıkça hedef gösteren başta Doğan Grubu ve Paralel Yapı Medyası olmak üzere, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da bir hatırlatmada bulunmak isteriz.

Türkiye’nin gayri milli unsurlara teslim edilmesini hedefleyen her türlü hamle, karşısında Star Medya Grubunu bulacaktır. Ne bomba ne açık ya da gizli tehditler bizi ülke sevdasından, gayri milli projeleri deşifre etmekten ve bu yönde haber yapmaktan alıkoyamayacaktır.”

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