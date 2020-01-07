Ahmet Hakan’dan İstanbul Üniversitesi yönetimine: Böyle bakkal dükkânı bile yönetilmez

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Üniversitesi’nin günde üç öğün olan indirimli yemek hakkını bir öğüne düşürmesine ilişkin kararını eleştirdi. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin “Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapmasından bir süre sonra yaşamına son verdiğini anımsatan Hakan, “Böyle bakkal dükkânı bile yönetilmez” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | “Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi

Hakan yazısında şu düşüncelere yer verdi:

“- Durup dururken üniversitenin yemek düzenini bozdular.

- Öğrencinin sabah kahvaltısına falan göz diktiler.

- Öğrenci isyan etti, ayağa kalktı, sesini duyurmaya çalıştı.

- O sesi bastırmaya çalıştılar, üstelik coplarla.

- Sibel’in tartışmalı intiharının bile bir parçası haline geldiler.

Ve bütün bunlar olup bittikten sonra...

Sabaha karşı aldıkları bir kararla yemek düzeninde yeniden eskiye döndüklerini açıkladılar.

‘Böyle üniversite mi yönetilir?’ dedim ya...

Aslında yanlış.

‘Böyle bakkal dükkânı bile yönetilmez’ demek daha doğru”

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Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yaklaşık bir haftadır, yönetimin, günde üç öğün olan indirimli yemek hakkını bir öğüne düşürmesine ve dönem başında yapılan yemekhane zammına karşı mücadele ediyor. Ekonomik kriz koşullarında cüzi miktardaki parayla yaşam mücadelesi verdiklerini ve krizin faturasının öğrenci ve emekçilere kesilmesine karşı olduklarını söyleyen öğrencilere karşı polis cop kullanmış ve rektörlüğe dilekçe vermelerine engel olmuştu.

Zorbalığa maruz kaldığı öne sürülen İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli geçtiğimiz günlerde yaşamına son vermişti. Ailesinin iki gün önce polise kayıp ilanı verdiği Ünli’nin cansız bedeni Samatya Sahili’nde bulundu. Ünli son paylaşımlarında, "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ifadesini kullandı.

Ünli'n,in ölümünün ardından açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerin taleplerini değerlendirdiklerini ve yemek hizmetlerinde eski uygulamaya döneceklerini açıklamıştı.