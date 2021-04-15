Ahmet Hakan: Bu memlekette kitap kritiği yapmak, faşizm fırınına odun atmak gibi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son romanı Veba Geceleri'nde Atatürk'le alay ettiğini savunduğu Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk hakkında yazdığı yazının ardından, "Adamın biri, 'Bu kitapta Atatürk’e hakaret var. Bu kitap toplatılsın' diye ortaya çıkmış durumda. Bu memlekette kitap kritiği yapmak... Faşizm fırınına odun atmak gibidir" dedi.

Hakan, "Faşizmin fırınına odun atmış olduk, iyi mi?" başlıklı yazısında, "Orhan Pamuk’un son romanı 'Veba Geceleri2 üzerine kritik yapıyoruz. Acaba 'Romanda geçen Kolağası Kâmil, Atatürk müdür' diye soruyoruz. 'Çocukluğunda karga kovalardı' cümlesine takılıyoruz. 'Atatürk’e yönelik bir küçümseme mi var acaba' diye tartışıyoruz. Hem Orhan Pamuk hem de yayıncısı, bu iddialara çeşitli cevaplar veriyorlar. Yani olması gereken, olması gerektiği gibi yürüyor" dedi.

Hakan, şöyle devam etti:

"Derken... 'Küt' diye... Bir yasakçı kafa, devreye giriveriyor ve her şeyi darmadağın ediyor. Olay şu: Adamın biri, 'Bu kitapta Atatürk’e hakaret var. Bu kitap toplatılsın' diye ortaya çıkmış durumda.

Entelektüel bir tartışmayı anında kriminal bir olgu haline getirmeye kalkan kafalar var ülkemizde.

Daha korkuncu ise şu: Bu kafaları ciddiye alabilecek savcılar var.

Bir kitap üzerine yaptığımız kritikleri, 'kitap toplama' gibi korkunç bir olayın malzemesi haline getirmeye niyetli tipler var olduğu müddetçe... Bu memlekette kitap kritiği yapmak... Faşizm fırınına odun atmak gibidir."

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