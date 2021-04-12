Ahmet Hakan'dan 'Veba Geceleri' eleştirisi: Atatürk’le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk’un niyeti ve amacı nedir?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türkiye'de kazanan tek isim olan Orhan Pamuk'un son romanı 'Veba Geceleri'ne ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Orhan Pamuk’un son romanı 'Veba Geceleri' ile ilgili bir tartışma çıkmış durumda. İddiaya göre: Orhan Pamuk, romanında Atatürk’le alay ediyor! İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum: 'Veba Geceleri' romanında bir 'Kolağası Kâmil' var. Kolağası Kâmil’in temel özellikleri şunlar: Askeri okulu derece ile bitirmiş. İnce bıyıklarını yukarı doğru tarayan yakışıklı genç bir subay. Annesi ikinci kez evlendiği için ona kırgın. Çocukken kargaları kovalamış. Postane basıp telgraf sistemine el koymayı başarmış. Rum bir eczacının amblemini taşıyan komik bir bayrağı sallayarak komutan olmuş. En sonunda da Cumhurbaşkanı olmuş. Bütün bu tanımlamalara bakıp da... 'Aaaa! Atatürk’ü anlatıyor' demeyecek biri çıkar mı acaba? Tabii ki çıkmaz" dedi.

Hakan, "Şimdi esas soruyu soralım: Orhan Pamuk’un Atatürk’le uğraşmasının amacı ne acaba? Ne yapmak istiyor? Çarşıyı mı karıştırmak istiyor? Kitabına ilgiyi mi arttırmak istiyor? Bir tür tersten piar mı yapmak istiyor? Yurtdışına bir mesaj mı vermek istiyor? Atatürk sevgisinin yükselişe geçtiği şu süreçte bir nefret objesi haline mi gelmek istiyor? İç pazardan tamamen çıkmak mı istiyor? İkinci bir Nobel mi almak istiyor? Yoksa... Yoksa... Yoksa... Alacağı tepkileri öngörüp... Batı’ya 'Burası işte böyle hoşgörüsüz bir ülke' mesajı vermek için tuzak mı kuruyor?" diye sordu.

Hakan, şöyle devam etti:

"'Küçükken kargaları kovalardı' detayına bile yer vererek Atatürk’le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk’un niyeti ve amacı nedir? Genelde her şeyi çok hesaplı kitaplı olan Orhan Pamuk, neden Atatürk’e bulaşmayı tercih etti? Hangi hesap kitapla hareket etti? Valla ben bir sonuca ulaşamadım. Ulaşan varsa beri gelsin."

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