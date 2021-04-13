Orhan Pamuk: Veba Geceleri'nde Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur; roman özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır

Yapı Kredi Yayınları, Orhan Pamuk'un son romanı Veba Geceleri'nde Atatürk'le alay edildiği iddiaları ile ilgili yaptığı açıklamada Pamuk'un konu hakkında "Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi, roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır" sözlerine yer verdi.

Yayınevi'nin açıklamasında "iddialar tamamen asılsızdır" denildi.

Yapı Kredi Yayınları tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanında Atatürk'ü küçük düşürücü ifadelere dair iddia ve yorumların gerçeği yansıtmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Yayınevimiz tarafından yayımlanan Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanında Atatürk'ü küçük düşürücü ifadelerin yer aldığına dair iddialar tamamen asılsızdır.

Veba Geceleri kitabında yer alan Kolağası Kâmil karakteri, romanın geçtiği 'hayali' Minger adasının tüm vatandaşları tarafından bir halk kahramanı ve kurtarıcı olarak görülmektedir.

Yazarımız Orhan Pamuk yeni kitabı hakkında bu haber ve yorumlar üzerine 'Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi, roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır. kitabı okuyanların göreceği gibi Kolağası Kâmil halkın sevdiği, her şeyiyle olumlu bir kahramandır' değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmak istemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yapı Kredi yayınları."

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