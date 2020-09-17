Ahmet Hakan: Bittin sen Halil Sezai

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 67 yaşındaki komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai'ye tepki gösterdi.

Hakan, "Sen artık hepimiz tarafından 'İncir Reçeli' diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai. Sen artık bizim gözümüzde... 'Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam' olmaktan çıkıp 'mağara adamının teki' durumuna düştün Halil Sezai." görüşünü savundu.

Hakan, "Sen artık hepimiz için sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai. Sen artık şu saatten sonra... Normal zamanlarda kadın hakları falan konusunda fiyakalı duyarlar kasan ama bulduğu ilk fırsatta gerçek yüzünü gösteren bir riyakârsın Halil Sezai. Sen artık sanat piyasalarında... 'Hayal kırıklığı' olarak... 'Aman dileyene el kaldıran tip' olarak.." ifadesini kullandı.

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