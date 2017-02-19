Ahmet Hakan: 7 Haziran sonrası gibi, PKK'lı alçaklar Viranşehir'de başladılar referandum kampanyasına!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 1'i çocuk 2 kişin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bombalı araç saldırısına ilişkin olarak "PKK’lı alçaklar, Viranşehir’de saldırdılar. Bu alçaklar, kampanyalarını işte böyle başlatıyorlar. Hatırlayalım: 7 Haziran’ın hemen ardından da durup dururken katletmeye, vurmaya, kırmaya, yakmaya, yıkmaya başlamamışlar mıydı? İşte bakın: Şimdi de Viranşehir’de çocuk öldürerek başladılar referandum kampanyasına" görüşünü savundu.
Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (19 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Alçaklar çocuk öldürerek başladılar kampanyaya' başlıklı yazısı şöyle:
PKK’lı alçaklar, Viranşehir’de saldırdılar.
Ve 11 yaşındaki bir çocuğu katlettiler.
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Bu alçaklar, kampanyalarını işte böyle başlatıyorlar.
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Hatırlayalım:
7 Haziran’ın hemen ardından da durup dururken katletmeye, vurmaya, kırmaya, yakmaya, yıkmaya başlamamışlar mıydı?
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İşte bakın:
Şimdi de Viranşehir’de çocuk öldürerek başladılar referandum kampanyasına.
*
Şaşırıyor muyuz?
Tabii ki hayır!
Sonuçta alçaklardan söz ediyoruz, niye şaşıralım ki?
Ne güzel konuştu reis!
“REİS” dedi ki:
- Benim 16 Nisan’a çıkacağımın garantisi mi var?
- Nefsim için mücadele verecek kadar karaktersiz değilim.
- Biz bir sistem getiriyoruz sistem.
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Şahane! Harika! Muhteşem!
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O zaman ne yapıyoruz?
Şöyle yapıyoruz:
*
- Recep Tayyip Erdoğan’ı unutuyoruz.
- Yeni sistemi, Erdoğan’la birlikte yorumlamıyoruz.
- En kızdığımız, en öfkelendiğimiz, hiç istemediğimiz birinin yeni sistemde başa geçme ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz.
- Ve yeni sistemi ona göre değerlendiriyoruz.
- Oyumuzu da ona göre veriyoruz.
*
Tamam mı?
Anlaştık mı?
Tuz da koktu
Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili, sosyal medyada “hayır diyenler teröristlere destek verirler ve sonuçlarına katlanırlar” demiş.
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Bu artık tuzun koktuğu andır.
Ve bunun ötesi yoktur.
AK Parti ve MHP'ye dört tavsiyem var
- BİR: Ortak etkinlik yapmayın.
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- İKİ: Kendinizi aynı potada eritiyormuş gibi algılatmayın.
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- ÜÇ: Aynı koldan yürümek yerine iki ayrı koldan yürüyün.
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- DÖRT: “Bunların ikisi de aynı” dedirtmeyin.
Neye niyet, neye kısmet
NEO-OSMANLI rüzgârları esecekti...
Neo-Kemalizm rüzgârları esmeye başladı.
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Allah’ın hikmetinden gerçekten de sual olunmazmış.
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