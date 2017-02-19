Ahmet Hakan: 7 Haziran sonrası gibi, PKK'lı alçaklar Viranşehir'de başladılar referandum kampanyasına!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 1'i çocuk 2 kişin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bombalı araç saldırısına ilişkin olarak "PKK’lı alçaklar, Viranşehir’de saldırdılar. Bu alçaklar, kampanyalarını işte böyle başlatıyorlar. Hatırlayalım: 7 Haziran’ın hemen ardından da durup dururken katletmeye, vurmaya, kırmaya, yakmaya, yıkmaya başlamamışlar mıydı? İşte bakın: Şimdi de Viranşehir’de çocuk öldürerek başladılar referandum kampanyasına" görüşünü savundu.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (19 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Alçaklar çocuk öldürerek başladılar kampanyaya' başlıklı yazısı şöyle:

PKK’lı alçaklar, Viranşehir’de saldırdılar.

Ve 11 yaşındaki bir çocuğu katlettiler.

*

Bu alçaklar, kampanyalarını işte böyle başlatıyorlar.

*

Hatırlayalım:

7 Haziran’ın hemen ardından da durup dururken katletmeye, vurmaya, kırmaya, yakmaya, yıkmaya başlamamışlar mıydı?

*

İşte bakın:

Şimdi de Viranşehir’de çocuk öldürerek başladılar referandum kampanyasına.

*

Şaşırıyor muyuz?

Tabii ki hayır!

Sonuçta alçaklardan söz ediyoruz, niye şaşıralım ki?

Ne güzel konuştu reis!

“REİS” dedi ki:

- Benim 16 Nisan’a çıkacağımın garantisi mi var?

- Nefsim için mücadele verecek kadar karaktersiz değilim.

- Biz bir sistem getiriyoruz sistem.

*

Şahane! Harika! Muhteşem!

*

O zaman ne yapıyoruz?

Şöyle yapıyoruz:

*

- Recep Tayyip Erdoğan’ı unutuyoruz.

- Yeni sistemi, Erdoğan’la birlikte yorumlamıyoruz.

- En kızdığımız, en öfkelendiğimiz, hiç istemediğimiz birinin yeni sistemde başa geçme ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz.

- Ve yeni sistemi ona göre değerlendiriyoruz.

- Oyumuzu da ona göre veriyoruz.

*

Tamam mı?

Anlaştık mı?

Tuz da koktu

Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili, sosyal medyada “hayır diyenler teröristlere destek verirler ve sonuçlarına katlanırlar” demiş.

*

Bu artık tuzun koktuğu andır.

Ve bunun ötesi yoktur.

AK Parti ve MHP'ye dört tavsiyem var

- BİR: Ortak etkinlik yapmayın.

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- İKİ: Kendinizi aynı potada eritiyormuş gibi algılatmayın.

*

- ÜÇ: Aynı koldan yürümek yerine iki ayrı koldan yürüyün.

*

- DÖRT: “Bunların ikisi de aynı” dedirtmeyin.

Neye niyet, neye kısmet

NEO-OSMANLI rüzgârları esecekti...

Neo-Kemalizm rüzgârları esmeye başladı.

*

Allah’ın hikmetinden gerçekten de sual olunmazmış.

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