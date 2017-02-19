Viranşehir'de 1 ton patlayıcı kullanılmış

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1’i çocuk 2 kişinin şehit olduğu bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısıyla ilgili yapılan ilk incelemede çalıntı olduğu değerlendirilen araçta 1 ton bomba kullanıldığı saptandı. Bomba imha uzmanlarının incelemesinde araçta 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalar ile güçlendirilmiş TNT patlayıcı kullanıldığı saptandı. Bu arada Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, aralarında saldırıda kullanılan minibüsün sahibinin de bulunduğu 26 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Patlamanın izleri

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, gece ilçede panik ve tedirginliğe yol açan patlamanın izleri sabah saatlerinde ortaya çıktı. Adliye lojmanlarının yanı sıra çevresindeki 20’yi aşkın apartmanın tamamında hasar oluştu. Cadde ve sokakların apartman dairelerinden kırılan camlarla dolu olduğu saldırının yaşandığı sokaktaki 30 civarında aracın da patlamayla hurdaya döndüğü görüldü.

Polis ekipleri sabaha kadar sürdürdüğü inceleme sonrası olay yerinde delil aradı. Sabah saatlerinde de devam eden incelemeler sırasında patlamanın izlerinin kapatılması için apartmanlara büyük Türk bayrakları ile mavi brandalar asıldı.

1 ton bomba kullanılmış

Patlama sonrası güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terörist ve irtibatlı olduğu kişilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yapılan ilk araştırmada plakası açıklanmayan saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu belirlendi ve yine bomba imha uzmanlarının incelemesinde araçta 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalar ile güçlendirilmiş TNT patlayıcı kullanıldığı saptandı. Polisin bazı bulgu ve isimleri ulaştığı saldırıya karışan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonu devam ediyor.

26 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini, aralarında saldırıda kullanılan minibüsün sahibinin de bulunduğu 26 kişinin gözaltına alındığını söyledi. 26 kişinin, Şanlıurfa ve Mardin’in Derik İlçesi’nde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı belirtildi.

Tuna, Yenişehir Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen patlamanın ardından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bu kapsamda olayda kullanılan bomba yüklü aracın Mardin'in Derik ilçesinden getirildiğinin tespit edildiğini ifade eden Tuna, "Terör saldırısını, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiğini değerlendiriyoruz, soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

Tuna, terör saldırısı nedeniyle ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların Viranşehir Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu'na müracaat edebileceğini kaydetti.

3 bakan açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’ndeki saldırıya ilişkin olay yerinde bilgi aldıktan sonra adliyeyi ziyaret etti. Burada da yetkililerde bir süre görüşen bakanlar, çıkışta basın toplantısı düzenledi.

Soylu: Araç, Mardin Mazıdağı'ndan gelmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda 2 kişinin şehit olduğunu ve hastanelerde 11 kişinin ise tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Soylu, yaralılardan 1 bekçi ve Viranşehir Başsavcısı’nın hakime olan eşinin yoğun bakımda olduğunu belirterek, patlatılan bombalı aracın Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde geldiğini belirlediklerini kaydetti.

Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Viranşehir’de adli mensuplarımızın hayatını idame ettirdikleri konutlara içi patlayıcı dolu bir araç, belirlemelerimize göre Mardin Mazıdağı’dan yaklaşık 2.5 gün önce hareket etmiş ve direkt buraya gelmiş. Sonrasında ise aracı park ettikten sonra kaçmak suretiyle uzaktan kumandayla patlaması sonucu yaşanmıştır. Patlamada zabıt katibinin 11 yaşındaki evladı, hepimizin evladı ilkokul 5’inci sınıf öğrenci Ahmet Oktay Günak şehit olmuştur ve yine tam aracın park edildiğini gören emniyet bekçilerimizden biri, silahlı müdahalede bulunarak arkasından giden İbrahim Kete de şehit olarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Olay esnasında yaralılar meydana gelmiş ve bu yaralılar gerek Viranşehir Devlet Hastanesi’ne, gerekse de Şanlıurfa’daki hastanelere nakledilmiştir. 2’si yoğun bakımda, 11 yaralımız mevcut. 2 yaralımız; emniyet bekçisi ve 1’i de başsavcımızın eşi hakime hanım. Diğer yaralılarımız da yine adliye lojmanlarında oturan sakinler."

14 binada hasar var

Soylu, saldırıda 14 binada da hasar oluştuğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yine bunun yanı sıra yaklaşık 14 binada hasar meydana gelmiş ve bu 14 binanın içerisinde birçok konut da bu patlamadan etkilenmiştir. Bu tür terör olaylarıyla karşı karşıya geliyoruz. Terör olaylarının amacı; bütün milletimizde malumdur. Cani bir örgütün ortaya koyduğu bir olayla karşı karşıyayız. Ama burada önemli olan özellikle vatandaşlarımızın hem bu cani örgüte, hem de bunların siyasi uzantılarına karşı Viranşehir’de ortaya koymuş oldukları bilinçli ve sağduyulu, memleketsever ve vatansever bir tablodur. Bu vaka içerisinde ortaya koydukları sağduyulu yaklaşımdır. Buradan ne adaletimizin çalışmasında, ne güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koymuş olduğu teröre karşı kararlılıklarda hiçbir geri adım olmayacağını bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu talimatı bizatihi vatandaşın kendisi verdi. Yani bu olaylarla karşı karşıya kalan ve bunların mağduriyetini yaşayan vatandaşlarımızın kendisi talimat veriyor. Bunun için ifade etmek gerekir ki bu konuda hem milletimizle birlikte, beraberlik içerisinde, hem de ülkemizin huzurunu, sükununu, istikrarını bozmaya çalışan ve ülkenin önemli bir karar vereceğinin arifesinde bizim karar mekanizmalarımızı etkilemeye çalışan bu unsurlara göz açtırmayacağız. İşte en son çok bir süre önce yine gerek Viranşehir’de, gerek Şanlıurfa’da, gerekse de başka noktalarda bu eylemleri gerçekleştirmeye çalışanlara gerekli dersler verilmiştir."

Adalet Bakanı: Milletimize hizmet vermekten durduramayacaktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Türkiye’nin terörle mücadelesinin etkin ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben de şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, Viranşehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Türkiye’nin terörle mücadelesi, dün olduğu gibi bugün ve yarın da dünden daha etkili ve kararlı bir şekilde devam edeceğinden kimsenin endişesi olmamalıdır. Yargı görevi yapan hakimlerimize, savcılarımıza, zabıt katiplerimize, mübaşirlerimize, onların ailelerine ve adliyelerde çalışan ve ailelerini koruyan güvenlik görevlilerine terör saldırılarının amacı çok net. Bu saldırıların tamamı hukuka, adalete, milletimize, devletimize, birliğimize ve kardeşliğimize yapılmıştır. Bu saldırılar, adalet görevi yapan ve milletimizin adalet beklentilerini doğru bir şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalışan hakim ve savcılarımızın, onlara görevlerinde yardımcı olan adli personelin, adaleti ayakta tutma iradesini asla zaafa uğratmayacaktır. Terör örgütleri; PKK’sı, DEAŞ’ı, DHKP-C’si, ne kadar terör örgütü varsa bilumum tamamı adaleti durduramayacaktır, adaletin bekçilerini, adaletin görevlilerini, milletimize hizmet vermekten durduramayacaktır. Viranşehir’deki hakimlerimiz, savcılarımız, diğer günlerde olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanındaki görevlilerimiz dünkünden daha büyük bir şevkle ve azimle hizmetine devam edecektir. Bu saldırıların hiç birisi adalet ve yargı görevini yapanları yolundan geri çevirmeyecektir."

Bakan Çelik: Tellin ediyoruz, lanetliyoruz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de, saldırıyı kınayarak, şunları söyledi:

"Bu saldırı adalet camiamıza dönük gibi bir yönüyle doğru ama aslında bu saldırının 250 bin Viranşehirli’ye, insanlığa dönük bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve eğer Türkiye’de ve bölgemizde halen bu canilerin ne yapmak istediklerini görmeyenler ve hissetmeyenler varsa Viranşehir’de şu acı tabloyu gelip görmelerini ve bu canilerin ne yapmak istediklerini onların da hissedecekleri inancı içerisindeyim. Ve telin ediyoruz, lanetliyoruz. İnsanlıktan nasibini almayanlara sayın bakanlarımın ifade ettiği gibi gerekli cezaları inşallah millet gönlünde, beynin ve yetkili mercilerde tabi hukuk çerçevesinde cezalarını vereceklerdir. Ben şehitlerimize Allah’tan rahmet, diliyorum, Viranşehir’imiz, Şanlıurfa’mıza ve bütün vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum."