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Viranşehir saldırısında şehit olan çocuğun annesi: Oğlum, kırmızı sana ne güzel yakışmış

"Polis ve asker olmak çok istiyordun; Mustafa oğlunu şehit verdin Mustafa"

18 Şubat 2017 18:39

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde meydana gelen patlamada şehit düşen 11 yaşındaki Oktay Günak'ın annesi Mukkades Günak, oğlunun tabutunun başında "Oğlum kırmızı sana ne güzel yakışmış. Polis ve asker olmak çok istiyordun. Mustafa oğlunu şehit verdin Mustafa" dedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde adliye lojman binasında oturan ve sokaktaki kediye yemeğini vermek için ailesinin yanından ayrılan 11 yaşındaki zabıt katibinin oğlu Ahmet Oktay Günak teröristlerin bomba yüklü aracı patlaması üzerine yaşamını yitirmişti. Mustafa ve Mukkaddes çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Oktay Günak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Şanlıurfa Yeni Mezarlığa getirildi. Buradaki aile mezarlığında defin edilecek Günak'ın cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tarım, Gıda ve Hayvancılık bakanı Faruk Çelik'te katıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; yakınları tarafından sakinleştirilmek istenen Mukaddes Günak,  "Oğlum kırmızı sana ne güzel yakışmış. Polis ve asker olmak çok istiyordun. Mustafa oğlunu şehit verdin Mustafa. Dersimi yapacağım anne, bana kitap al diyordun, aldım oğlum. Niye kullanmadın yavrum, niye kullanmadın" diye feryat etti.

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