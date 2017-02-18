İçişleri Bakanı: Viranşehir'deki saldırıda 2 şehidimiz, 11 yaralımız var

İçişlerin Bakanı Süleyman Soylu, dün Viranşehir'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin olarak, "Kediye süt vermek için dışarıya çıkan bir yavrumuz şehit oldu. Emniyet bekçimiz İbrahim Kete şehit olarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yaralılar Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Toplam 11 yaralımız mevcut" dedi.

Viranşehir'de konuşan Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

"Kediye süt vermek için dışarıya çıkan bir yavrumuz şehit oldu. Emniyet bekçimiz İbrahim Kete şehit olarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yaralılar Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Toplam 11 yaralımız mevcut. Yaralılardan bir tanesi emniyet bekçimizdi, bir tanesi de başsavcımızın eşi hakime hanım. Diğer yaralılarımız da adliye lojmanları sakinleri.

Diğer taraftan bu konuda ülkemizdeki adaleti ve terör örgütlerinin hayat akışımızı engellemeye çalışan zahir bakışlarını engellemek için adalet çalışmalarımız sürüyor. Şanlıurfa Milletimiz Faruk Çelik ile olay yerini inceledik. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Birazdan vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. 11 yaşında bir çocuk ya... ve gerek adalet lojmanları gerekse etrafındaki binalarda yaşayan insanlarımızın hayatına direkt kast eden cani bir örgütün saldırılarıyla karşı karşıyayız. Özellikle vatandaşlarımızın hem bu cani örgüte, hem bunların siyasi uzantılarına karşı ortaya koymuş oldukları sağduyulu ve vatansever bir tavırdır. Burada ne adaletimizin çalışmasında ne güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koyduğu teröre karşı kararlılıktan hiçbir geri adım olmayacağını ifade etmek istiyorum. Bunun talimatını vatandaşımız vermektedir.

Gece itibariyle 26 kişi gözaltına alındı ve bu konuda güvenlik kuvvetlerimiz gerekli çalışmaları yapacaktır. Masum insanların hayatına kast eden bir tabloyu gördükten sonra hiçbir vicdan bunları cezasız bırakmayı kabul edemez.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

"Dün Viranşehir'de meydana gelen menfur terör saldırılarında gereken bilgileri verdi. Ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Viranşehir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'nin terörle mücadelesi, dün olduğu gibi yarın da kararlılıkla devam edeceğiz. Yargı mensuplarımıza, onların ailelerine ve adliyeleri koruyan memur görevlilerine yönelik terör saldırılarının amacı çok net. Tamamı hukuka, adalete yapılmıştır, emniyetimize, birliğimize ve kardeşliğimize yapılmıştır. Milletimizin adalet beklentisini doğru bir şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalışan görevlilerimizin gayretlerini bu saldırılar asla aksaklığa uğratamayacaktır. Terör örgütleri adaleti, adaletin bekçilerini yıldıramayacaktır. Tüm görevlilerimiz bugünkünden daha fazla şevkle hizmetlerine devam edecektir. Geçmişte de adliyelerimizde şehitlerimiz oldu. Bunların hiçbirisi adalet görevi yapanları yolundan çevirmemiştir. Bundan sonra yapılacak hiçbir saldırı da adalet için çalışan kardeşlerimizi yolundan çevirmeyecektir."

Çalışma Bakanı Faruk Çelik:

"Ben de değerli bakanlarıma teşekkür ediyorum. Olay duyulur duyulmaz ilk dakikadan itibaren sürekli irtibatta olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu saldırı adalet camiamıza dönük gibi, bir yönüyle doğru ama aslında bu saldırının tüm Viranşehir'e dönük olduğunu, insanlığa dönük olduğu ifade etmek istiyorum. Bu canilerin ne yapmak istediklerini hala görmek istemeyen varsa Viranşehir'i görmelerini istiyorum. Lanetliyoruz, bu insanlıktan nasibini almayanlara gerekli cezaları inşallah millet gönlünde verecektir."