Ağrı'da yerel seçimler iptal edildi

AKP ile BDP arasında tartışmalara sahne olan Ağrı seçimleri 1 Haziran’da tekrarlanmak üzere iptal edildi.

BDP adayı Sırrı Sakık’ın önde bitirdiği belirtilen ancak itirazlar üzerine defalarca sayım yapılan Ağrı’da seçimler iptal edildi. Oyların tekrar sayılması ile ilgili kararının ardından oy sayımı yapılırken 24. Sandığın sayımı sırasında Barış ve Demokrasi partisinin seçimlerin iptali yönünde verdiği dilekçe sonrası ilçe seçim kurulu seçimlerin oy birliği ile iptaline karar verdi. BDP ile AKP arasında tartışmalara sahne olan Ağrı seçimleri 1 Haziran'da tekrar yapılacak.

Sakık: 1 yıllık barışın zarar görmemesi için bu noktaya geldik

Turgay İpek ve Zafer Kumru'nun Doğan Haber Ajasnı'nda yer alan haberine göre, 196 sandıktaki oyların yeniden sayıldığında gördükleri noksanlıklar ve ortamın gerginleşmesinden dolayı Merkez İlçe Seçim Kurulu'na seçimin iptali için talepte bulunduklarını söyledi. Taleplerinin olumlu karşılandığını ifade eden Sakık, seçimin 1 Haziran’da yapılmasına karar verildiğini belirtti. Sakık, 30 Mart’ta hak ettikleri seçimin egemen güçler sayesinde gölgelendiğini savundu. Seçimden sonra Ağrı’nın çok gerildiğini de sözlerine ekleyen Sakık şunları söyledi:

‘’Bu kenti birkaç gündür kanatmak istiyorlardı. Ağrı’yı kanatan bir güç vardı. Bizde bunları gördük. Halkın iradesine saygı duyuyoruz. Ama bizim başarımızı gölgelemek istediler. 30 Mart’ta kazandığımız seçimi hilelerle elimizden almaya çalıştılar. 30 saatlik bir sayımdan sonra 24 sandıkta yapılan yeni sayımda bizim 150 e yakın bir oyla önde olmamıza rağmen bu sürecin bu şekilde gitmemesi, şehrin gerginliği buradaki halkımızın duyarlılığından dolayı biz bu akşam bütün arkadaşlarımızla birlikte bir durum değerlendirmesi yaparak seçimlerin ertelenmesi konusunda talebimiz olmuştu. Çünkü sayımlarda da gördüğümüz kadarıyla suçüstü yakalandılar. Oy torbalarının açılıp, hatta yırtılarak içinden oyların değiştirildiğine dair tutanaklar tutuldu. Bunların hepsini gördüğümüz için bir daha şehrin gerilmemesi sayımın durdurulması ve seçimin yeniden yapılması ile ilgili talebimiz oldu. Bu konuda ilçe seçim kuruluna başvurumuz oldu. İlçe seçim kurulu kararımızı yerinde görerek tabiki yeniden seçimin yapılması için il seçim kurulu karar vermesi gerekiyordu. İl seçim kurulu da yaptığı toplantı sonrası seçimlerin 1 Haziran’da yenilenmesi konusunda karar kıldı. Biz buradan tekrar Ak partiye çağrımızdır. Burada adayınızı da değiştirebilir, yeni adayınız veya eski adayınızla da gelebilirsiniz. Halkın iradesine hep beraber gideceğiz. Sizin bütün hilelerinize rağmen 30 Mart’ta Ağrı’nın bütün alanlarında sizinle hesaplaşmak bizim boynumuzun borcudur. Biz bu süreci niye bu şekilde başlattık çünkü halkımızı korumak ve kollamak istedik. Bir damla kanın akmaması için bütün belediye başkanlıklarını, milletvekilliklerini feda edecek bir gelenekten geldiğimizi halkımız bilmelidir. Türkiye'de yaşanan 1 yıllık barış sürecinin zarar görmemesi adına böyle bir noktaya geldiğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu kararın halkımıza ve barışa katkısı olacaktır. Sokakları böyle tetikleyen egemen güçlerinde buradan bir ders almaları gerektiğini ve barışın ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Yarından itibaren seçim çalışmalarına başlıyoruz. Buradan yine çağrımdır. Başbakan güvendiği başbakan yardımcılarından ya da bakanlarından birini bu kente göndersin. Artık biz bu şekilde onlarla 1 Haziranda hesaplaşacağız.’’

Arslan: Bugün BDP'nin yaptığı itirazı, biz g gün önce yaptık

Ağrı Belediye Başkanı ve AKP’nin Belediye Başkanı Hasan Arslan seçimin iptali için BDP'nin yaptığı taleple ilgili olarak, 4 gün önce kendilerinin de benzer girişimde bulunduklarını belirtti. Seçime şaibe karıştığını ve bunun için seçimin iptal edilmesinin en uygun karar olacağını savunduklarını ifade eden Arslan şöyle konuştu:

"Biz mevcut seçimlerin adil yapılmadığını ilk verdiğimiz merkez ilçe seçim kuruluna dilekçemizle bunu dile getirdik. Seçimin şaibelerle dolu olduğunu izah ettik. Bugün BDP’ninde yapmış olduğu itirazı biz 4 gün önce yapmış bulunmaktaydık. Dolayısıyla Ak Parti'nin ne kadar haklı olduğunu seçimin meşrutiyet kaybettiğini bizden 4 gün sonra anladılar. Fakat bizden 10 oy farkla önde olan BDP açılan 24 sandıktan 18 farkla biz öne geçmiştik en son sayım hengamesinde. Buna rağmen kamuoyunun rahatlaması bizlerinde amacı olan şaibenin bulaştığı bu seçimin yenilenmesi noktasında bir talebimiz vardı. Onunda oluştuğu için hedefimize ulaştık. Ağrı halkı hak ettiği hizmetleri inşallah Ak Parti ile bulacak. Bizler neticelenir neticelenmez sonuç adli makamlar tarafında çalışmalarımıza başlayıp halkımızı daha çok aydınlatıp bilgilendirip Ağrı'ya Ak Partimizi yapmış olduğu hizmetleri ve bundan sonra yapacağı hizmetleri anlatacağız. İnşallah gece gündüz demeden halkımız bo konuda çaba ve desteklerinden dolayı öncelikle onlara teşekkür edeceğim’’ dedi.

Seçimlerin iptal kararı üzerine saat 05.00’de Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde beraberinde Emniyet Müdürü Bayram Çoşkun ve İl Jandarma Komutanı Albay Derviş Ahmet Güllerci ile birlikte basın açıklaması yapan Vali Mehmet Tekinarslan her iki partinin başkan adayları, yöneticileri, partilileri ve halkı sağduyulu olmalarından dolayı tebrik etti.

Vali Mehmet Tekinarslan, "30 Mart günü yaşanan yoğun tipi ve kar yağışına rağmen alınan tedbirlerle birlikte Ağrı’da oy verme işlemleri tamamlanarak, seçim sonuçları merkez ilçe dışında diğer ilçe ve beldelerimizde netleşmiştir. Merkezde seçime katılan adayların ve siyasi partilerin yasal başvuruları neticesinde il seçim kurulu tarafından yeniden sayılmasına karar verilmiştir. 4 Nisan günü yeniden başlanan oy sayımı tarafların seçimin iptali yönündeki dilekçeleri üzerine İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilmiştir. Yenilenecek seçimlerde adaylara başarılar diliyorum" diye konuştu.