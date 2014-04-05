Oyların yeniden sayıldığı Ağrı'da polis müdahalesi

İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın kararı üzerine Ağrı'da dün oy sayımına başlanan 196 sandıktan, 11'inde sayım tamamlandı. Oy sayımının sürdüğü kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Esnaf, yolların trafiğe kapatılmasının kendilerini mağdur ettiğini söyleyerek şikayet etti. 10 oy farkla belediye başkanlığını kazanan Sırrı Sakık da Twitter'dan ''Yeni bir gün..ve sayıma devam için adliyedeyiz...Adliye'nin içi de dışı gibi barikatlarla kuşatılmış halde'' diye yazdı. Ağrı İl Emniyet Müdürü Bayram Çoşkun, oy sayımının bir hafta sürebileceğini söyledi.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, sabah saat 9.00'da başlanan sayım işlemi sırasında kentte güvenlik önlemleri alınırken, çevre illerden çok sayıda polis ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) gönderildi.

Emniyet Müdürü Bayram Çoşkun, oy sayımının dün yeniden başlanmasının ardından, yaya ve araç trafiğine kapatılan Erzurum Caddesi üzerindeki Adliye Meydanı'na gelerek, burada bir süre vatandaşlarla görüştü.

Bir esnafın yolların trafiğe kapatılmasının kendilerini mağdur ettiğini ifade etmesi üzerine Çoşkun, şöyle konuştu:

"Bizim derdimiz bu işlerin riskleri. Sıkıntı verebilecek insanlar, güvenlik riski. Bu riskleri bertaraf etmenin peşindeyiz. Ben de bakkal çocuğuyum, esnaf çocuğuyum. Esnafın halini çok iyi anlıyorum. Halkın güvenliğini sağlarken, kimsenin burnu bile kanamasın istemiyoruz, biz onun peşindeyiz. Sayımlar, devam ediyor ve bu sayımlar tamamlanıncaya kadar bu tedbirleri almak zorundayız. Bizim amacımız genel güvenlik ve halkın güvenliği. Ayrıca insanımız yanlış biliyor, '15 defa sayım olmuş' diyenler var. Burada yanlış bilgilendirmeler var. Mesele böyle yanlış bilgilendirmeler var. Buralarda toplanma, bağrışma, slogan bağırışmalar olmadan dengeli bir şekilde, zemine oturtulursa sorun kalmaz. Yolun trafiğe açılması için şuan kesin bir şey söyleyemem ama halinizi anlıyorum."

Sırrı Sakık: Sayıma devam

Ağrı'da 10 oy farkla belediye başkanlığını kazandığı açıklanan Sırrı Sakık, Twitter hesabından ''Yeni bir gün..ve sayıma devam için adliyedeyiz...Adliye'nin içi de dışı gibi barikatlarla kuşatılmış halde'' diye yazdı.

İl Emniyet Müdürü Coşkun: Sayım bir hafta sürer

Oy sayımının bir an önce tamamlanmasını isteyen esnaf, İl Emniyet Müdürü Bayram Çoşkun’un denetimler yaptığı sırada sorunlarını aktarıp, işsizlikten ve siftah yapamamaktan yakındı. Esnaftan Hakkı Aslan, "İş yerime bırakın müşteri gelmesini, bazen ben bile giremiyorum. Çok mağdur olduk. İş yerlerimizin önünde polis bariyerleri duruyor. Çok kötü bir görüntü. Birkaç gün daha böyle devam ederse evlerimize ekmek götüremeyeceğiz. Yolların biran önce trafiğe açılmasını ya da mağduriyetimizin giderilmesi istiyoruz" diye konuştu.

Vatandaştan sabırlı olmalarını isteyen İl Emniyet Müdürü Bayram Çoşkun, "Aklın yolu ne ise hep birlikte yapacağız. Oy sayımı sanırım bir hafta sürecek. Haklısınız ama sabırlı olmanız lazım. Gelen mala gelsin, cana gelmesin" dedi.

Doğubeyazıt'ta kepenk kapama

Öte yandan Ağrı’da sayım gerginliği sürerken Doğubayazıt'ta da esnaf, bugün iş yerlerini açmadı. Protesto düzenleyen yaklaşık 100 kişilik grup da polisle çatıştı. BDP ilçe binası önünde toplanan gençlerden oluşan grup Uluyol Karakolu'na doğru yürümek isteyen gruba, polisin müdahale etti. Bunun üzerine göstericiler TOMA’ya taş, sopa ve havai fişeklerle karşılık verdi. Polis göstericilere biber gazı ve TOMA’dan su sıkarak müdahale etti.