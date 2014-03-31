Ağrı'da BDP'li Sırrı Sakık 10 oyla kazandı

BDP, AKP’nin elinde olan Ağrı’ya Sırrı Sakık’ı aday göstererek dengeleri değiştirdi ve seçimi kazanmayı başardı.

Ağrı'da saatlerdir süren oy sayım işlemlerinin ardından BDP'nin seçimleri kazandığı açıklandı. Büyük mücadelenin yaşandığı Ağrı'da, BDP'nin seçimleri kazandığı duyuruldu. Saatlerdir sayımın sürdüğü Ağrı'da binlerce yurttaş Yüksek Seçim Kurulu'nun bulunduğu Ağrı Adliyesi'nin önüne geldi.

İtirazlar arasında süren sayımın ardından YSK'nin sonuçları açıklandı. Buna göre BDP 20 bin 102 oy ile belediyeyi kazanırken, AKP ise 19 bin 940 oy aldı.



Ağrı'da BDP'li Sırrı Sakık'ın 10 oyla seçimi kazandığı belirtildi.

AKP adayı Hasan Arslan ile kıyasıya çekişen BDP'li Sırrı Sakık 1991 yılında siyasete başladı. 23 ve 24'üncü dönem Muş milletvekili seçilen ve bekar olan 3 çocuk babası Sakık seçimde 20 bin 600 oy aldı. Ağrı eski Belediye Başkanı Hasan Arslan ise 20 bin 590 oyla seçimi kaybetti.