Ağrı'da oylar yeniden sayılacak

AKP'nin itirazları nedeniyle daha önce 14 kez sayılan Ağrı Belediye Başkanlığı ve belediye meclisi seçimleri için kullanılan oylar 15. kez sayılacak.

Ağrı'da BDP'li Sırrı Sakık'ın 10 oy farkla kazandığı bildirilen ve daha önce 14 kez sayılan sandıklar için bir kez daha sayım kararı çıktı. Ağrı İl Seçim Kurulu, Ağrı Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimine ilişkin kullanılan tüm oy pusulalarının yeniden sayılmasına karar verdi.

Karar oy birliği ile alındı

Hamdi Vural başkanlığında toplanan İl Seçim Kurulu, AKP'nin yaptığı itiraz üzerine merkez ilçedeki tüm sandıklarda yeniden sayım yapılmasını oy birliği ile kararlaştırdı. Merkez ilçedeki Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği için kullanılan oyların yeniden sayılmasını kararlaştıran İl Seçim Kurulu kararına göre, merkez ilçedeki 196 sandıktaki Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliğine ilişkin tüm oyların yeniden sayılmasına bugün hemen başlanacak.

Ağrı'da BDP adayı Sırrı Sakık 20 bin 600, AKP adayı Hasan Arslan ise 20 bin 590 oy almıştı.