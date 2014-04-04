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'Ağrı'ya İstanbul'dan polis getirildi'

Oyların 15. kez sayılacağı Ağrı'da, şehre İstanbul'dan polis getirildiği iddia edildi. Sırrı Sakık: Başbakan bir bakanını yollasın onunla tekrar yarışalım

04 Nisan 2014 19:30

Ağrı İl Seçim Kurulu belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimine ilişkin kullanılan tüm oy pusulalarının yeniden sayılmasına karar verirken; belediye başkanı seçilen BDP ’li Sırrı Sakık, “Kazandığımızı sindiremiyorlar. Kazandığımız seçimler, demokrasiden uzak hilelerle bizden alınmak isteniyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Türey Köse'nin haberine göre, BDP ve CHP il başkanları da, “şehrin abluka altına alındığını, uçaklarla çevre illerden ve İstanbul ’dan polisler geldiğini, giriş çıkışların kontrol altına alındığını” söylediler.


Ağrı belediye başkanlığı seçimlerini BDP’li Sırrı Sakık kazandı. Sırrı Sakık 20 bin 600, AKP adayı Hasan Arslan ise 20 bin 590 oy aldı. AKP’nin itirazları nedeniyle 14 kez oylar yeniden sayılırken; dün il seçim kurulu bir kez daha oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Sırrı Sakık, ilk tepkisini Twitter’dan “AKP'nin bu kaçıncı itirazı..sayısını unuttuk! Ağrı İl Seçim Kurulu itiraz yolu kapalı olmak üzere oyların tekrar sayılması kararını verdi. Bu da bize gösteriyorki kazandığımız seçimler demokrasiden uzak hilelerle bizden alınmak isteniyor. Kazandığımız bir seçimi içinize sindiremiyor musunuz? Sayın Başbakan'a çağrımdır.!!Başbakan Yrd. veya Bakanlardan birini Ağrı'ya gönderin, aday yapın, istediğiniz bir tarihte seçimi yenileyelim ve yarışalım..Hodri meydan!!” diye gösterdi.


'İtirazların sayısını unuttuk'

 


Ağrı BDP İl Başkanı Halef Keklik, "Biz artık yorulduk, itirazların sayısını unuttuk. Seçimlerden sonra kaç kez kazandığımız teyid edildi. Tekrar il seçim kuruluna itiraz ettiler. YSK yolu kapalı şekilde yeniden sayım kararı alındığı söylendi. Avukatlarımız YSK’ye başvuru yollarını araştırıyorlar. Şehrin giriş çıkışları polis, jandarmalarla kuşatılmış, olağanüstü hal görüntüsü var. Biz demokrasiye, halkın özgür iradesine saygı duyulmasını istiyoruz. Halkın tercihine saygılı olsunlar. Hakkımız olan belediye bize verilmeli” dedi. Keklik, “Herhangi bir gerginliğe mahal vermiyoruz” derken, “Şehirde bir kuşatma görüntüsü var. Şimdi biz itiraz ettik, YSK’ye başvuru yolu açılırsa oylar sayılamayacak, olmazsa sayıma başlanacak” diye konuştu.

Ağrı CHP İl Başkanı Birol Öztürk de, “Şehir abluka altına alınmış durumda, sıkıyönetim var gibi, çevre illerden, uçaklarla İstanbul’dan polisler geldi. Şehre giriş çıkışlar kontrollü. Ana cadde tamamen kapalı durumda. Ben avukatım, adliyeye girmekte zorlanıyorum. Görülmemiş bir olay. BDP seçimleri kazandı ama BDP’den alınıp AKP’ye verilecek onun hazırlığı var gibi” açıklamasını yaptı.

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