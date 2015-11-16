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AFP'ye konuşan Türk yetkili: Paris'le aynı gün İstanbul'a da saldıracaklardı!

AFP'nin haberine göre İstanbul'daki büyük terör saldırısı son anda engellendi

16 Kasım 2015 00:16

Fransız AFP ajansı, Paris'te 132 kişinin hayatını kaybettiği  terör saldırılarının gerçekleştirildiği 13 Kasım günü İstanbul'da da eşzamanlı saldırılar planlandığını ancak bu saldırıların engellendiğini öne süren bir haber yayınladı.

AFP'nin haberine göre İstanbul'daki büyük terör saldırısı son anda engellendi. AFP bu bilginin kaynağı olarak ise Türk resmi yetkililerini gösterdi.

 

O gün 5 kişi gözaltına alınmıştı

 

"Cihatçı John" olarak bilinen IŞİD militanının Aine Lesley Davis isimli yardımcısının da aralarında bulunduğu beş kişi Cuma günü İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Adı açıklanmayan üst düzey bir Türk yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bunların Paris saldırılarıyla aynı gün İstanbul'da bir saldırı planladığına inanıyoruz" dedi. Yetkili, "İlk incelemeler, büyük bir saldırıyı önlediğimizi gösteriyor" diye konuştu.

Özellikle Batılı rehinelere yönelik olarak gerçekleştirdiği infazlarla tanınan ve bu infazlar öncesi çekilen videolarda sık sık batılı ülkeleri tehdit eden "Cihatçı John" lakaplı Mohammed Emwazi'nin, Amerikan ve İngiliz güçlerinin geçtiğimiz günlerde Rakka'da düzenlediği ortak İHA saldırısında öldürüldüğü düşünülüyor.

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