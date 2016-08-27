AFP: 2 yıldır planlanan Cerablus harekâtını Tuğgenreal Semih Terzi engelledi

Agence France-Press (AFP), "Türkiye, Suriye operasyonunu son 2 yıldır planlıyordu" haberinin ardından ortaya ciddi bir iddia daha attı. AFP'nin, ismini vermediği bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, darbecilerinin en rütbeli isimlerinden olan ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in öldürdüğü Tuğgeneral Semih Terzi başta olmak üzere 'nüfuzlu' bazı komutanlar, Cerablus operasyonunu çeşitli 'bahanelerle' iki yıl boyunca engelledi.

Paris merkezli AFP’nin önceki gün yayınladığı haber, bugün de dünya medyasında tartışılıyor. İngiliz The Independent gazetesinin AFP’den detayları öne çıkardığı haberi binlerce kez paylaşıldı.

İsmi açıklanmayan Türk yetkiliye göre, Fırat Kalkanı harekâtı iki yıldır planlanıyordu. Ancak Terzi gibi “nüfuzlu” komutanlar çeşitli “bahanelerle” operasyonu engelledi. Kasım 2015’te Rus uçağının düşürülmesiyle operasyon tamamen imkansız hale geldi.

15 Temmuz'daki askeri darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda komutayı ele almak istediği ileri sürülen Tuğgeneral Semih Terzi, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından tek kurşunla öldürülmüştü.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlarken Semih Terzi için "O katil, o vatan haini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonlarını yöneten kişiydi" demişti.

Independent’ın haberinde, darbe girişimi sonrası tutuklanan İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de güneydoğudaki operasyonlardan sorumlu olduğu hatırlatıldı.

Darbe girişiminden yaklaşık bir buçuk ay sonra, 24 Ağustos’ta başlatılan Fırat Kalkanı harekâtında, Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısında, Suriye tarafında bulunan ve IŞİD’in eline geçen Cerablus, TSK desteğiyle Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmıştı.