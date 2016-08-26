Zekai Aksakallı'dan Cerablus'taki aşiret liderlerine: Evlerinizden çıkıp IŞİD'le mücadele edin

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminde emir astsubayı Ömer Halisdemir’e Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Semih Terzi’yi öldürmesi için emir veren Korgeneral Zekai Aksakallı dün Cerablus’ta aşiret liderleriyle bir araya geldi. Aksakallı’nın yemekte buluştuğu aşiret liderlerine, bölgenin güvenliği için inisiyatif almaları konusunda tavsiyelerde bulunduğu “Artık evlerinizden çıkın. IŞİD’e karşı mücadele edin” dediği öğrenildi.

TSK'nın Suriye'nin Cerablus bölgesine başlattığı 'Fırat Kalkanı' harekâtını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan Yüksek Askeri Şûra toplantısında korgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı yönetiyor. Darbecilere ilk kurşunu sıkan Astsubay Ömer Halisdemir'e emri de Zekai Aksakallı vermişti.

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberi şöyle:

"Fırat Kalkanı operasyonuyla IŞİD ve PYD tehlikesine müdahale eden Türkiye, sınırdan 15-20 km içeride ÖSO için üs ve kontrol noktaları kuracak. Kısa sürede sayısı 4 bine çıkarılacak Mehmetçik, muhaliflere lojistik destek verecek. ÖSO daha güneyde kontrolü sağlayacak.

Fırat’ın batısına geçen PYD ve sınırdaki IŞİD tehdidine karşı TSK’nın başlattığı Fırat Kalkanı operasyonun ikinci gününde hareketli saatler yaşandı. Dün, Karkamış’tan tanklar ve iş makineleri Suriye’ye sevk edilirken, 200 piyade ve 150 bordo bereli sınırı geçti. Operasyona katılan toplam Türk askeri sayısının 500 olduğu öğrenildi.

4 bin asker sevk edilecek

TSK’nın, havadan ve karadan desteklediği operasyonda Cerablus tümüyle kontrol altına alınırken kısa sürede bölgeye sevk edecek asker sayısının 4 bini bulacağı öğrenildi. Dün tank ve toplarla bölgeye sevk edilen piyadelerin ÖSO için kalıcı kontrol noktaları oluşturulmasında görev alacakları belirtildi. Askeri kaynaklar, bölgedeki aşiretlerin de hareket geçirilerek IŞİD, YPG ve rejim tehdidine karşı bu aşiretlerden faydalanılacağını belirtiyor.

15 km derinlikte hat

Karar’ın güvenlik ve bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Mehmetçik doğrudan operasyonlara katılmayacak. TSK unsurları, muhaliflere 15-20 km derinlikte sivil kamplar ve kontrol noktaları oluşturacak. 70 km sınır hattında güvenli tampon bölge hayata geçirilirken, ÖSO’nun güneydeki IŞİD kontrolünde olan El Bab’a ilerlemesinin önü açılacak. Mehmetçik bu noktada ÖSO’ya lojistik destek verecek ve havadan koruma sağlayacak. Böylece Azez- Cerablus ile El bab – Azez arasında kalan bölge hem IŞİD’den temizlenmiş olacak hem de PYD’ye karşı ‘Fırat kalkanı’ olacak.

2 yıl önce planlandı

2014’teki Kobani olaylarının ardından PYD’nin ABD desteğiyle bölgede etkili hale gelmesi ve koridor oluşturulması çabası, Fırat Kalkanı Operasyonu planlarının miladı kabul ediliyor. Türkiye, Suriye sınırına ağır silahlarıyla yığınak yapmaya başladığı andan itibaren ÖSO üzerinden IŞİD’e yönelik bir püskürtme operasyonu planları yapıldı. [Cerablus\'a bin yıllık Türk taktiği ile girdiler]

İşte o planlar dışarda Rusya krizi içerde terör örgütleriyle mücadele nedeniyle ertelendi. Türkiye muhalifleri insani ve askeri olarak destekledi ancak operasyon için düğmeye basılması 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oldu.

YPG'yi vurduk

TSK’nın başlattığı “Fırat Kalkanı” operasyonundan sonra PYD’nin silahlı gücü YPG ile ilk sıcak temas yaşandı. Fırtına obüsleri Menbiç’in kuzeyinde, Cerablus’a 6 kilometre yaklaşan YPG’li grubu vurarak etkisiz hale getirdi.

"Artık evlerinizden çıkın"

15 Temmuz darbe girişiminde emir astsubayı Ömer Halisdemir’e Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Semih Terzi’yi öldürmesi için emir veren Korgeneral Zekai Aksakallı dün Cerablus’ta aşiret liderleriyle bir araya geldi. Aksakallı’nın yemekte buluştuğu aşiret liderlerine, bölgenin güvenliği için inisiyatif almaları konusunda tavsiyelerde bulunduğu “Artık evlerinizden çıkın. IŞİD’e karşı mücadele edin” dediği öğrenildi. Türkiye’nin ÖSO üzerinden bölgede oluşturmayı planladığı güvenli bölge planında milis kuvvetlere de yer vereceği belirtildi.

"Suriye'de hiçbir terör örgütü istemiyoruz"

Türkiye’nin Cerablus’ta DAİŞ’e yönelik başlatmış olduğu askeri operasyon ile ilgili konuşan Suriye geçici Hükümet Başbakanı Cevad Ebu Hatab, “Suriye topraklarında hiçbir terör örgütünü istemiyoruz” dedi.

Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Cevad Ebu Hatab, ölgede terör örgütü istemediklerini belirterek, “Uluslararası toplumun altı yıl sonra bizi hayal kırıklığına uğratmasından sonra bu operasyonun sadece 70 kilometre ile sınırlı kalmayıp Şam’a kadar ulaşması gerekiyor” diye konuştu. Salih Müslim’in açıklamalarını da değerlendiren Hatab, “Salih Müslim, Esad çetesinin kullandığı araçtan başka bir şey değil. Suriye halkının bütün unsurlarını hedef alan bir terör örgütüdür. YPG sadece Arapları değil, Kürt, Türkmen, Süryani olmak üzere herkesi öldüren bir terör örgütüdür. Böyle bir yapının açıklamasının bizim için hiçbir önemi yok. Şam kimyasal silahları kullanılırken, siviller hedef alınırken, beklenti içerisinde olduğumuz uluslararası toplumu ahlaki sorumluluk almaya davet ediyorum. Türkiye tarafından atılan bu adımı büyük bir memnuniyetle karşıladık” dedi.

Rus komutan geliyor

Türkiye ile Rusya ilişkilerinin normalleşmesinin ardından Carablus operasyonu ile Suriye sınırının da iyice ısınması Ankara’daki hareketliliği de artırdı. Ardı ardına kritik misafirleri ağırlayan Başkent’i bugün de Rus Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ziyaret edecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşecek General Gerasimov’un gündeminde de Suriye olacak.

Baş döndüren görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün görüşme trafiğine MİT Müsteşarı Fidan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar ile başladı, Romanya ve Polonya Dışişleri Bakanlarıyla devam etti. Külliye’nin son konuğu ise Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife oldu.

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dün baş döndüren görüşme trafiğine sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti. Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü. Erdoğan’ın Yıldırım ile görüşmesi ise 2 saat devam etti. Erdoğan daha sonra da Romanya Dışişleri Bakanı Lazar Comanescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski ile biraraya geldi. Külliye’deki son konuk ise resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye gelen Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife oldu. Erdoğan, Hamad bin İsa el Halife’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi tören ile karşıladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Erdoğan Eylül'de ABD'ye gidiyor

Takdim sonrasında, Erdoğan ve el Halife merdivenlerde, Türkiye ve Bahreyn bayrakları önünde el sıkışarak, gazetecilere poz verdi. Erdoğan-el Halife görüşmesinin ardından 5 konuda anlaşma ve protokol imzalandığı belirtildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’na katılmak üzere 17-24 Eylül 2016 tarihleri arasında ABD’ye ziyaret gerçekleştireceği de açıklandı.

YPG, Fırat'ın doğusuna çekiliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Kerry’nin talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede, Suriye’de çatışmaların durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması, Cerablus operasyonu ve bu konuda iki ülke arasındaki işbirliğinin devam etmesi konusundaki mutabakatın altı çizildi. Görüşmede, PYD/YPG güçlerinin Fırat’ın batısına geçmemeleri konusu da gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanı Kerry,’nin PYD/YPG güçlerinin Fırat’ın doğusuna çekilmekte olduğunu söylediği öğrenildi. Öte yanda IŞİD’e karşı kurulun koalisyonun ABD’li sözcüsü de dün yaptığı açıklamada bu bilgiyi doğruladı. Sözcü Albay John Dorian resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “SDF’nin ana gücünü oluşturan birlikler Rakka operasyonu için Fırat’ın doğusundaki üslerine çekildi” dedi.