PYD lideri Müslim: Kasımpaşa kafası Cerablus'a tosladı, sonuçları Türkiye'ye çok kötü olacak!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cerablus operasyonu sonrasında “Türkiye Suriye batağında çok şey kaybedecektir” tweeti atan PYD lideri Salih Müslim, bir kez daha Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan bir tweet attı. Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Müslim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyüdüğü semte gönderme yaparak, "Kasımpaşa kafası Cerablus'a toslamıştır, sonuçları Türkiye'ye çok kötü olacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerablus harekâtının gerçekleştiği gün, Müslim'in sözlerine şöyle karşılık vermişti:

"Birileri meydan okuyorlar, 'Suriye Türkiye için şöyle böyle olacak' diye. Önce siz ne olacağınızın hesabını yapın. Türkiye'ye tehdit unsuru oluşturacak olan kim olursa olsun, askeriyle, korucusuyla, milletiyle vardır, var olacaktır."