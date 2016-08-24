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Dünya

PYD lideri Müslim'den Cerablus harekâtına tepki: Türkiye Suriye batağında çok şey kaybedecektir

"DAİŞ gibi o da bozguna uğrayacaktır"

24 Ağustos 2016 13:12

PYD lideri Salih Müslim, TSK ve koalisyon güçlerinin ortaklaşa düzenlediği Cerablus operasyonuna tepki gösterdi. Müslim, üç dilde attığı tweet’te, “Türkiye Suriye batağında çok şey kaybedecektir” dedi.

Aynı tweet’teki İngilizce cümlenin çevirisi ile tam olarak şöyle: “Türkiye Suriye batağındadır. DAİŞ gibi o da bozguna uğrayacaktır.”

PYD’nin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de Türkiye’nin Cerablus operasyonuna tepki göstermişti. AP’ye konuşan SDG yetkilisi Nasır Hac Mansur, Cerablus'a girmeye hazırlanan güçler arasında "Türk özel kuvvetlerinin yanı sıra teröristlerin de bulunduğunu" öne sürmüştü. SDG, "doğrudan veya dolaylı işgal planlarına karşı ülkeyi savunmaya hazır olduğunu" açıklamıştı.

Ankara, PYD’yi, IŞİD ile mücadeleyi öne sürerek Türkmenleri ve Arapları yerlerinden edip Türkiye sınırı boyunca bir “Kürt koridoru” oluşturmaya çalışmakla suçluyor. Hürriyet yazarı Fikret Bila bugünkü yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

 

Amaçları 'Büyük Kürdistan'

 

“PKK-PYD-YPG’nin hedefi Cerablus’u da alıp, Türkiye sınırı boyunca Kürt koridorunu tamamlamak. BöyleceAkdeniz’e açılan bir Kürt bölgesi oluşturmak. Bu hedef, PKK’nın kurmayı tasarladığı Kürdistan devletinin ekonomik ve askeri açıdan ayakta kalmasını sağlayacak nefes borusuna ulaşmak anlamı taşıyor. Kuzey Suriye projesi ‘Büyük Kürdistan Devleti’ projesinin dört ayağından birini oluşturuyor. Türkiye’yi tehdit eden ayağı ise Güneydoğu’nun bu projenin en büyük parçasını oluşturması. Kuzeybatı İran ve Kuzey Irak’la birlikte projenin dört ayağı tamamlanıyor.”

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PYDSalih MüslimTSKCerablus

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