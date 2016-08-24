İçişleri Bakanı: Cerablus'a operasyon için koalisyon güçleri ile karar aldık

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Cerablus operasyonuna ilişkin olarak, Koalisyon güçleri ile karar aldık, "Orada DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleri yuvalanmışlar. Türkiye'ye yönelik artık yakın tehlike değil, açık tehlike söz konusudur. Dün 9 havan topu attılar, bugün de 1 tane attılar. Türkiye buna seyirci kalamaz. Türkiye kendi güvenliğini, vatandaşının güvenliğini sağlayacaktır" dedi.

"Karkamış'taki vatandaşlarımız daha güvenli bir yere alındı dün. 6 köy daha etkilenebilir diye düşünüp onları da başka yerlere aldık" diyen Ala, "Cerablus kıza zamanda temizlenecektir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nın 'Editör Masası' prorgramında konuşan Bakan Ala'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ilımlı muhalefeti Suriye^de destekliyoruz ve koalisyon güçleri ile karar alıp orada hareket ediyoruz.

Orada DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleri yuvalanmışlar. Ve ülkemize çeşitli defalarda saldırıda bulundu. Bu örgütlerle genel olarak Türkiye mücadele etmektedir. Türkiye terörle savaş halindedir. Bu terör örgütleri dünyaya da saldırmakta ancak Türkiye mücadele etmektedir. Şimdi de bu bölgede Türkiye'ye yönelik artık yakın tehlike değil, açık tehlike söz konusudur. Dün 9 havan topu attılar, bugün de 1 tane attılar. Türkiye buna seyirci kalamaz. Türkiye kendi güvenliğini, vatandaşının güvenliğini sağlayacaktır. Bunu yaparken de uluslararası hassasiyeti göz önünde bulunduruyor. Bugünkü operasyonu da bu çerçevede değerlendirmek lazım. Terör örgütlerinin Türkiye'yi tehdit etmesine izin verilmeyecektir. Türkiye bu inisiyatifi alırken kendi vatandaşının da güvenliğini sağlamıştır. Karkamış'taki vatandaşlarımız daha güvenli bir yere alındı dün. 6 köy daha etkilenebilir diye düşünüp onları da başka yerlere aldık. Ne zamana kadar? Bu tehdit ortadan kalkıncaya kadar. Sınırımızdaki bu terör tehditi ortadan kalkıncaya kadar. ABD'de bir terör tehditi olduğunda kökeni Afganistan'sa, Irak'sa oraya kadar gidip bombardımana tutmuştur. Bugün olanlar Türkiye'nin en meşru hakkıdır. Suriye'de, bizim vazgeçilmezimizde, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve ılımlı muhalefetin desteklenmesidir.

Gerek saldırarak, gerek Türkiye'ye terörist sokarak edilen bir tehdit söz konusu. Ancak orada başka terör örgütleri de var biliyorsunuz. Daha önceki intihar bombacısı, bombalı araç eylemlerinde PYD-PKK ilişkisi olduğu ortaya çıktı. DAEŞ ve FETÖ ilişkisi de ortaya çıkmıştı. Böyle bir kaotik coğrafyada istikrar adası olarak kalkınan Türkiye'ye yönelik, uluslararası odaklardan da güç alarak saldırılarda bulunan terör örgütleri kısa zamanda temizlenecektir.

-Terör olayları son dönemlerde Türkiye'de de arttı. Yoğun saldırı altındayız.

Şimdi tam da bıraktığımız cümleden hareketle devam edelim. Türkiye'de tek başına iktidar ortamı ortadan kalkınca, 7 Haziran'dan sonra, Türkiye'de terör saldırıları hemen başladı. Adıyaman'da jandarmamıza saldırdılar, 2 polisimizi şehit ettiler. Sonra bombalamalar, araçlı saldırılar başladı. Hedef, Türkiye'nin istikrarı. Çünkü bu bölgede Türkiye dışında başka bir haritanın ortaya çıkmasını engelleyecek başka devlet kalmadı. İstikrarın zayıf düştüğünü düşündükleri anda çok daha fazla saldırıyorlar. Bu FETÖ örgütünün darbe girişiminden hemen sonra, bu hainler de bertaraf edildiğinde "Zafiyet doğdu mu" diye Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştılar. Çok açık burada istikrarın hedef alındığı. İstikrarı kim temsil ediyor? Erdoğan niye hedef alınıyor? Çünkü istikrarı temsil ediyor, istikrarı dillendiriyor. Dik duruş sergiliyor. O bakımdan doğrudan bu istikrarı hedef alan bunun temsilcisi olarak gördükleri Erdoğan'a yönelik saldırılarla karşı karşıyayız. Ardı ardına gelen saldırıların da istikrarı hedef aldığına dair bir kuşku yok.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, vatandaş, medya, bütün bir toplum kesimleriyle darbeye karşı durdu. Yönetime ülke olarak, millet olarak el koydu. Bu da en büyük zenginliğimiz. Bu kardeşliği zedelemeye yönelik saldırılar yapıyorlar şimdi de. Bu tuzağa milletimiz asla düşmeyecektir. Türkiye kendisine yönelik yıllardır çok saldırıları bertaraf etti. Bunları da Allah'ın izniyle çözecek ve yoluna devam edecektir.

-Gaziantep'teki terör saldırısında yeni bilgi var mı?

Gaziantep'te tabii yeni bilgi yok. "Kimliği belli oldu mu?" derseniz, yok. Plastik patlayıcı yapımında kullanılan, öyle olunca yardım almış ve profesyonel bir yardım almış imajını da doğurur. Ama öyle midir değil midir ortaya çıkacaktır.

Rakamlar belli, arzu ederseniz tekrarlayabilirim. Ölü sayısı 53, canlı bombayı saymıyoruz. Allah rahmet eylesin. Bunlardan 19'u kadın 35'i erkek, 30'u çocuk. Kimlik tespit çalışması 8 kişinin devam ediyor. Yaralı 90, 45'i çocuk bunların. Hastanede yatan da 51 yaralımız var. Bunlardan 17'sinin durumu da kritik, Allah korusun...

-Darbe hevesini neye bağlıyorsunuz?

Sistemimiz maalesef darbelere imkan tanıyan bir sistem. Ne demek? 60'tan bugüne kadar kaç yıl olmuş? 56 yıl. 56 yılda 10 kez, doğrudan ya da dolaylı darbe teşebbüsü olmuş. Doğrudan darbe olmuş, bir kısmında teşebbüs oldu.