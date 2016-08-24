Hulusi Akar ve komuta kademesi Cerablus harekâtını yönetmek için Genelkurmay karargâhında

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Cerablus harekatını yönetmek ve izlemek amacıyla Genelkurmay karargâhta olduğu bildirildi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Cerablus bölgesine yapılan askeri harekatın başlangıcından itibaren Genelkurmay Karargahındaki Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezinde (Gnkur.Bşk, II'nci Bşk. ve J. Başkanları) ve Kuvvet K.lıkları Harekat Merkezlerinde tüm komuta kademesi (Kuvvet K.ları ve karargahın tümü) harekatı yönetmek ve izlemek üzere hazır bulunuyor.