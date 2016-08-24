TSK'dan koalisyon destekli Cerablus operasyonu; özel kuvvetler ve tanklar Suriye'de

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik karadan ve havadan 'Fırat Kalkanı' harekâtını başlattı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Cerablus'un terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesi amacıyla harekât başlatılmıştır" dendi. TSK, unsurlarınca saat 04.00 sıralarında başlayan harekâtla, Cerablus bölgesindeki IŞİD'e karadan topla, havadan F-16'larla operasyonlar yapıldı. Askeri kaynaklar hava operasyonlarında 12 hedefin tamamının başarıyla vurulduğunu aktardı. 20 kadar tank Suriye topraklarına girdi, top atışlarıyla 81 hedef 294 atışla etkisiz hale getirildi. Bir grup özel kuvvetler unsurlarının da sınır bölgesinden sızma harekatıyla Suriye topraklarına girdiği aktarıldı. Akşam saatlerinde Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Cerablus'un tamamında kontrolü ele geçirdiğini duyuruldu. Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde, TSK'da kayıp olmadığı, bir ÖSO'lunun hayatını kaybettiği belirtildi. ÖSO komutanı "IŞİD, Cerablus çevresindeki köylerden çekilerek güneye ilerliyor" dedi. 'Fırat Kalkanı' harekâtının TSK ayağını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan Yüksek Askeri Şûra toplantısında korgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı yönetiyor.

Askeri kaynaklar, Cerablus operasyonu kapsamında 04.00 sıralarında IŞİD hedeflerinin 1 saat 45 dakika boyunca topçu ateşiyle vurulduğunu söyledi. Kaynaklara göre, 81 hedefe 294 atış yapıldı. Ardından sabah 06.00 sularında Türk savaş uçakları Cerablus'ta IŞİD hedeflerini bombaladı.

Operasyonun hedeflerinin "Sınırın terör örgütlerinden temizlenmesi ve hudut güvenliğinin artırılmasına katkı sağlanarak, aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünün öncelenmesi ve desteklenmesi planlanıyor. Söz konusu harekat sayesinde yeni göç dalgalarının önlenmesi, bölgedeki sivil halka insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin terörist unsurlardan arındırılması hedefleniyor" belirtildi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) de sabah saatlerinde Cerablus'a operasyon başlatıldığı duyurdu. Türkiye, daha önce Suriye'deki iç savaşta Fırat Nehri'nin batısının kırmızı çizgisi olduğunu açıklamıştı. Türkiye, PYD liderliğindeki güçlerin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç'i IŞİD'den temizlemesinden sonra başlatılan Cerablus'a yönelik operasyona 'Fırat Kalkanı' ismini verdi.

Askeri kaynaklar bilgi aktardı

Askeri kaynaklar, başlatılan askeri harekatın amacının sınır güvenliğini sağlamak, IŞİD ile mücadele kapsamında Koalisyon güçlerine destek vermek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak olduğunu söyledi. Operasyon kapsamında havada 12, karada 81 hedefin tamamının başarıyla vurulduğunu açıkladı.

PYD: Türkiye çok şey kaybedecek

PYD lideri Salih Müslim, TSK ve koalisyon güçlerinin ortaklaşa düzenlediği Cerablus operasyonuna tepki gösterdi. Müslim, üç dilde attığı tweet’te, “Türkiye Suriye batağında çok şey kaybedecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı'ndan Müslim'e sert yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik operasyona ilişkin olarak, "Suriye'nin kuzeyinde, ülkemizi tehdit eden DAİŞ, PYD gibi terör örgütlerine yönelik bir operasyonu ordumuz başlatmıştır" dedi. "Şu anda da ne yazık ki Suriye'den ülkemize Gaziantep, Kilis, tüm bu bölgelere yapılan bu saldırılar artık işi bir yere kadar getirdi" diyen Erdoğan, "Artık 'Bu iş burada noktalanması lazım' dedik. Bu sabah 04.00 itibariyle bu iş başladı" ifadesini kullandı. PYD lideri Salih Müslim'i işaret eden Erdoğan, "Birileri meydan okuyorlar, 'Suriye Türkiye için şöyle böyle olacak' diye. Önce siz ne olacağınızın hesabını yapın. Türkiye'ye tehdit unsuru oluşturacak olan kim olursa olsun, askeriyle, korucusuyla, milletiyle vardır, var olacaktır" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı: YPG Fırat'ın doğusuna geçmezse gereğini yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sabah başlayan Cerablus operasyonuna dair, "Amacımız DAEŞ'i sınırımızın süpürmektir. Ancak Demokratik Güçleri içindeki YPG güçleri de bir an evvel Fırat'ın doğusuna geçmelidir. Aksi takdirde Türkiye olarak gereğini yaparız" dedi.

İçişleri Bakanı: Koalisyon

ile birlikte karar aldık

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Cerablus operasyonuna ilişkin olarak, Koalisyon güçleri ile karar aldık, "Orada DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleri yuvalanmışlar. Türkiye'ye yönelik artık yakın tehlike değil, açık tehlike söz konusudur. Dün 9 havan topu attılar, bugün de 1 tane attılar. Türkiye buna seyirci kalamaz. Türkiye kendi güvenliğini, vatandaşının güvenliğini sağlayacaktır" dedi.

Esad'ın haberi var mı? CNN Türk'te canlı yayına bağlanan Posta gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad hakkında "Böyle bir operasyon başladıysa Şam yönetiminin mutlaka haberi vardır" yorumunda bulundu. Öte yandan ABD Başkan yardımcısı Joe Biden bugün Türkiye'de geldi. Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.

Başbakanlık'tan açıklama

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesine terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesi amacıyla askeri harekat başlatılmıştır."

IŞİD karşılık verdi

Cerablus'tan atılan havan mermisinin Karkamış ilçe merkezindeki boş bir araziye düştüğü bildirildi.

Özgür Suriye Ordusu, Keklice'yi IŞİD'den aldı

TSK Suriye'nin Cerablus bölgesine başlattığı 'Fırat Kalkanı' harekâtına Özgür Suriye Ordusu ile Suriye'deki Türkmen Birlikleri de destek verdi. TSK tanklarını, Suriye sınırında ilk olarak mavi kol bantlı Türkmenler karşıladı. ÖSO, Türkiye sınırından yaklaşık 3 kilometre güneyde kalan ve Cerablus ilçe merkezinin yaklaşık 5 kilometre batısındaki Keklice köyünü, zırhlı birlikler eşliğinde IŞİD'den aldı.

BBC ve Al Jezeera'nın iddiasına göre, sınırın Türkiye tarafında yaklaşık 1500 ÖSO üyesi, Cerablus'a girmek için bekledi. ÖSO üyelerinin beklediği Türkyurdu köyü, geçtiğimiz günlerde Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen alanın içinde yer alıyor.

3 ÖSO'cu Gaziantep'te

Operasyon sırasında yaralanan üç ÖSO mensubunun tedavi için Gaziantep'e getirildiği belirtildi.

AA: ÖSO Cerablus'un girişinde

Saat 17:00 sularında Anadolu Ajansı, ÖSO unsurlarının IŞİD'in elindeki Cerablus'un merkezinin girişine ulaştığını duyurdu.

ÖSO komutanı: IŞİD çekiliyor

ÖSO komutanı "IŞİD, Cerablus çevresindeki köylerden çekilerek güneye ilerliyor" dedi.

Rusya: Endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye - Suriye sınırındaki gelişmelerden endişe duyuyoruz" dendi.

YPG geri adım atmadı

Türkiye’nin Cerablus’a başlattığı operasyon devam ederken, YPG, Fırat’ın doğusuna çekilme kararı alınıp alınmayacağına Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) karar vereceğini duyurdu.

Reuters’e konuşan YPG sözcüsü Redur Xelil, “Bizim Fırat’ın doğusuna çekilmemize karar verecek olan Demokratik Suriye Güçleri’dir” dedi. Irak Kürt Yönetimi merkezli haber sitesi Kurdistan 24 ise açıklamayı, “YPG Fırat’ın doğusuna çekilecek” şeklinde duyurdu.

Başbakan: ABD'yle mutabıkız

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik karadan ve havadan düzenlediği 'Fırat Kalkanı' harekâtıyla ilgili olarak "Hem sınır güvenliğini korumak, bölgedeki roket atışlarıyla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak açısından bir operasyon başlattık" dedi. "Buraya gelen terör unsurlarını püskürttük. ABD ile mutabık kaldığımız bir konu var, PYD unsurlarının asla Fırat’ın batısına yayılmamaları ve burada herhangi bir faaliyet içerisine girmemeleridir" ifadesini kullanan Yıldırım, "ABD’nin bu konudaki kararlılığını bir kez daha gördük ve hiçbir şekilde PYD-YPG unsurları Fırat’ın batısında varlık gösteremeyecekler" diye konuştu.

ABD: YPG'yi desteklemeyiz

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, YPG'yi Fırat'ın doğusuna çekilmeye çağırarak "Batısına geçtikleri sürece ABD tarafından desteklenmeyecekler” ifadelerini kullandı.

Pentagon: Hava desteği veriyoruz

Pentagon'dan operasyonla ilgili yapılan açıklamada "Savaş uçaklarıyla Cerablus operasyonuna destek veriyoruz" dendi.

"Cerablus'un ele geçirildiği manasına gelmez"

Hürriyet muhabiri Uğur Ergan'ın haberine göre, Türk askeri kaynakları Cerablus'un merkezine 50-60 kişilik ÖSO keşif grubunun girdiğini ve şu an itibariyle Cerablus güney ve batısında konuşlanmış olan ana birliklerinin içeriye girişine uygun şartlar var mı diye araştırma ve gözlem yaptıklarını belirttiler. Aynı kaynaklar bu durumun askeri harekat açısından Cerablus'un ele geçirildiği manasına gelmediğini söylediler.

Cerablus'un tamamında kontrol ÖSO'da

Akşam saatlerinde Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Cerablus'un tamamında kontrolü ele geçirdiğini duyuruldu. Haberde TSK'da kayıp olmadığını, bir ÖSO'lunun hayatını kaybettiği belirtildi.

"Özgür Suriye Ordusu

Cerablus’ta kontrolü ele geçirdi"

Joe Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün Cerablus noktasında bir adım atılmıştır. Cerablus, ülkemize 20-30 km mesafede olan bir il konumundadır, sürekli oradan bizim ilçemiz Karkamış’a yapılan havan topu atışları sebebiyle rahatsızlığımı dile getirdik fakat bu anlatılamadı veya anlaşılamadı. Koalisyon güçleriyle görüşmeleri yaptıktan sonra nihai kararımızı verdik, Cerablus’a ÖSO ile birlikte koalisyon güçlerinin hava güçleriyle oraya giriş sağlandı. Şu an itibariyle Cerablus’u ÖSO mensupları ve Cerablus’lu olanlar geri almış durumdalar. Orada hükümete ait veya resmi konutları vs. ele geçirmiş durumdalar. DAİŞ de Cerablus’u terk etme durumunda kalmış vaziyettedir. İster DAİŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C olsun bunlar bize göre terör örgütüdür. El Şebab olsun, terör örgütüdür. Terör örgütünün iyisi kötüsü ayrımı yapılamaz. Terörist teröristtir. Bizim anlayışımız budur. "

Ne olmuştu?

Cerablus, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin hemen karşısında yer alıyor. Al Jazeera'nın haberine göre, 6 Ocak 2014 günü IŞİD'in kontrolüne girdi. Bu gelişmenin ardından Karkamış Sınır Kapısı, geliş ve gidişlere kapatılırken, sınır hattında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yaklaşık 1 yıl önce PYD'nin Cerablus'a saldıracağı yönündeki haberler üzerine, IŞİD militanları Türkiye sınırının yakınında araziye patlayıcı döşeyip, ilçenin dört bin tarafına da iş makineleriyle hendek kazdı. Uzun süredir sessizliğin hakim olduğu Cerablus'ta, 15 kilometre uzaklıktaki Menbiç'in PYD öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin eline geçmesinin ardından hareketlilik başladı. Cerablus'un batısından da Türkmenlerin ağırlıkta olduğu Özgür Suriye Ordusu mensupları ilçeye doğru hareket başlattı. Zaman zaman IŞİD ile ÖSO mensupları uzaktan birbirlerine ağır silahlar, roket ve havan atışları yapmaya başladı. Bu sırada Cerablus tarafından atılan havan mermileri zaman zaman sınırı aşarak Türkiye tarafına düştü. Son 4 gün içerisinde Cerablus'tan atılan 10'u aşkın havan mermisi Türkyurdu, Kıvırcık, Karanfil ve ilçe merkezindeki boş arazilere düştü.

Dün ise Suriye'nin IŞİD kontrolündeki Cerablus kentinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine 9 havan mermisi atılmıştı. Ardından ilçede belediye hoparlörlerinden 'evlerden çıkmayın' uyarısı yapılmıştı. Binlerce Karkamışlı'nın ilçeyi terk ettiği aktarıldı. İlçeye havan mermilerinin isabet etmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de, Karkamış'ta konuşlu obüslerle Cerablus'u vurmaya başladı. Öte yandan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Cerablus'a operasyon başlatacağını duyurmuştu.