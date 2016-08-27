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ÖSO komutanı: Önceliğimiz Cerablus'tan batıya 70 km'lik alanı IŞİD'den temizlemek

Cerablus'ta halkın, IŞİD tuzaklarından korktuğu için evlerine dönmekte zorlandığı belirtildi

27 Ağustos 2016 14:30

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekâtı içerisinde karadan destek veren Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) çatısı altında bulunan Sultan Murat Tugayı’nın lideri Ahmed Osman, Cerablus’tan sonra batıda Mare’ye kadar ilerleyeceklerini belirterek, “70 km’lik alan önceliğimiz. IŞİD’in elinde tuttuğu, Türkiye ile sınırı olan tüm yerleri temizlemek istiyoruz" dedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Cerablus'u ele geçiren Özgür Suriye Ordusu çatısı altında harekâta katılan Sultan Murat Tugayı'nın lideri Osman, Türkiye destekli operasyonda bir sonraki hedeflerinin batıya doğru ilerlemek olduğunu söyledi.

 

"Gerekirse PYD ile savaşırız"

 

Bu ilerlemenin haftalar hatta aylar sürebileceğini de ifade eden Osman, PYD ile savaşma niyetinde olmadıklarını ama eğer gerekirse bunu yapacaklarını söyledi. Mare'ye doğru 70 kilometrelik bir alanın öncelikleri olduğunu belirtten Osman, "Güneye ilerlemeden önce bu bölgeyi temizlemek istiyoruz. Bunu başaramazsak IŞİD'in karşı saldırılarının riski altında kalırız. Önceliğimiz Cerablus'tan Al-Rai yönünde Mare'ye ulaşmak" diye konuştu.

 

"Menbiç'e yürüyeceğiz"

 

Cerablus ile Mare arasında IŞİD'in elinden geri alınması gereken onlarca köyün olduğunu belirten Osman, bu köylerin geri alınmasının aylar veya haftalar sürebileceğini vurguladı. Osman, daha sonra ise YPG'nin de içinde olduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin ele geçirdiği Menbiç kentine doğru ilerleyeceklerini belirtti.

 

"Geri dönmek istiyoruz"

 

Cerablus Halk Meclisi Başkanı Avukat Mahmud Ali ise Cerablus bölgesinin IŞİD'in elinden alınması amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı harekâtını "ülkesinin özgürleşmesini bekleyen bölge halkının motivasyonunu artırdığı" görüşünü savundu. IŞİD mensuplarının ilçeden ayrılırken birçok yerleşim birimine zarar verdiğini ve ihtiyaç kaynaklarını kullanılamaz hale getirdiğini vurgulayan Ali, Türkiye'nin de yardımıyla kısa sürede yaralarını sarıp ülkelerine dönmek istediklerini dile getirdi.

 

"Metin Temel Cerablus'ta"

 

Bordo Berelilerin Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın ardından tüm operasyonları yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de Cerablus'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Birlikleri ve alınan önlemleri yerinde denetleyen Metin, askerlere de moral verdi.

 

Sıkı kontrol

 

Cerablus'ta halk, IŞİD tuzaklarından korktuğu için evlerine dönmekte zorlanıyor. Türk askeri uzmanlarının da yardımıyla ÖSO güçleri, evleri tek tek kontrol ederek bombalı tuzakları temizliyor. 

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