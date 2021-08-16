Pentagon'dan açıklama: Kabil Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban, başkanlık sarayının kontrolünü ele geçirdi ve "savaş bitti" açıklamasında bulundu.

İşte Afganistan'la ilgili saat saat tüm gelişmeler:

00:30 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Afganistan'daki son duruma ilişkin telefonda görüştü.

00:16 Merkel: Afganistan'da 20 yıl süren uluslararası misyon istenilen sonuçlara ulaşamadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Afganistan'da 20 yıl süren uluslararası misyon istenilen sonuçlara ulaşamadı. Terörizmle maalesef istenilen hedefe ulaşamadık" dedi.

23:10 ABD Başkanı Biden: Afganistan'daki görevimiz ulus inşa etmek değildi; kararımın arkasında duruyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme kararının doğru olduğunu savunurken "Afganistan'daki görevimiz hiçbir zaman ulus inşa etmek değildi. Kararımın arkasında duruyorum. Afgan liderleri kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile. Amerikan güçleri, Afgan ordusunun mücadele etmeyi reddettiği bir savaşta çarpışıp ölmemeli" dedi.

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23:00 Macron: Afganistan, bir zamanlar olduğu gibi teröristlerin cenneti haline gelmemeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afganistan’daki Taliban'ın ilerleyişine ilişkin “Afganistan, bir zamanlar olduğu gibi teröristlerin cenneti haline gelmemeli” dedi.

22:30 Reuters: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını iptal etti

Reuters, Türkiye'nin NATO'nun çekilmesinden sonra Kabil havaalanının güvenliğini sağlama planını iptal ettiğini ancak Taliban'ın talep etmesi halinde teknik ve güvenlik desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklar, planın iptaline rağmen, Ankara'nın "Taliban'dan talep geldiği takdirde teknik destek ve güvenlik desteği sunmaya hazır olduğunu" söyledi.

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21:20 Avrupa Parlamentosu: Afgan kadınları ve kız çocuklarını etkileyecek bir insani krize göz yummamalıyız

Avrupa Parlamentosu (AP), Afganistan'daki kadınlar ve kız çocuklarının güvenliği ve refahının garanti edilmesi çağrısı yaptı.

20:00 ABD, Kabil'e ilave 1000 asker daha gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil'deki tahliye operasyonuna destek olması amacıyla Afganistan'a ilave 1000 asker daha göndereceklerini açıkladı.

19:46 Pentagon: ABD, bölgede Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" dedi.

19:15 Rusya, Afganistan'ın genelinde durumun istikrara kavuştuğunu savundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın genelindeki durumun istikrara kavuştuğunu savundu.

Açıklamada, "Elimizdeki bilgiye göre, başkent Kabil ve Afganistan'ın genelindeki durum istikrara kavuşuyor. Taliban, kamu düzenini sağlamaya başladı ve yerli vatandaşların ve yabancı diplomatik misyon temsilciliklerinin güvenliğini garanti ettiğini teyit etti. Afganistan'daki tüm tarafları, şiddetten kaçınmaya ve durumun barış yoluyla çözülmesine destek vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

18: 29 Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Afganistan' görüşmeleri

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Azerbaycan, Almanya, Danimarka ve Gürcistanlı mevkidaşları ile Afganistan'daki son duruma ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani’yle birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Afganistan'daki son durum ele alındı.

18:19 Biden, Afganistan konusunda bugün açıklama yapacak

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan olaylara seyirci kalmakla eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son duruma ilişkin bugün Beyaz Saray'da bir açıklama yapacağını duyurdu.

18: 04 BM'den "Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma "Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik olma ve insan haklarının korunması" çağrısı yaptı.

16:53 Afganistan'dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul Havalimanı’na indi

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Afganistan'dan Türk vatandaşlarını yurda getiren uçak İstanbul Havalimanı’na indi.

16:22 Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı'nın da yer aldığı videokonferans toplantısında ülkedeki son gelişmeler ele alındı. TIKLAYIN - HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

15:48 Bahçeli: Askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sınırlarımıza yığılan Afganların ülkelerine güvenliklerini de gözeterek aynen iadeleri, ülkemizde bulunanların da süratle tespitinin yapılarak geldikleri gibi gönderilmeleri aziz Türk milletinin haklı bir talebidir. Milliyetçi Hareket Partisi de bu görüştedir" açıklamasını yaptı. Bahçeli, "Türkiye’nin Afganistan’daki varlığı meşrudur, dostanedir, barışçıdır, bu ülkenin istikrar ve güvenliğine destek mahiyetlidir. Bu nedenle askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir. Afganistan’daki yeni yönetimle düzensiz göçün önlenmesi hususunda muhakkak surette anlaşma, temas ve fikir birliği temin edilmesi şarttır. Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır." dedi.

14:06 Çin: Taliban ile temas halindeyiz; kapsayıcı bir siyasi sistem kurulacağını umuyoruz

Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban ve diğer partilerle iletişim halinde olmaya devam ettiklerini bildirdi.

13:56 Merkel: Afganistan konusunda Türkiye'yle yakından çalışılmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in parti üyelerine yaptığı açıklamalarda Afganistan’daki gelişmeler için “Bu konu bizi uzun bir süre meşgul edecek” dediği belirtildi. Merkel, parti üyeleriyle toplantıda Afganistan'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Türkiye'yle de yakından çalışılması gerektiğini söyledi.

11:20 Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi, Kabil'de Taliban'la görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi’nin Taliban ile Salı günü Kabil'de görüşeceğini söyledi.

10:16 Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi İngiltere basınında: 'Tarih tekerrür etti'

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesi ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrılması bugün İngiltere ve ABD'de gazetelerin ana gündemi. Ana sayfadan haberin görüldüğü gazetelerde çok sayıda görüş yazısı da yer aldı.

09.44 THY, Afganistan uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki başkanlık sarayının kontrolünü eline almasının ardından Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti.

07:33 Taliban: Savaş bitti; kimsenin topraklarımızı başkasını hedef almak için kullanmasına izin vermeyeceğiz

Pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'deki başkanlık sarayının kontrolünü eline alan Taliban, "savaş bitti" açıklamasında bulundu.